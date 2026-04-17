Для пользователей Claude вводят проверку документов

Сегодня 02:48 — Технологии&Авто

Авторизация в Claude, www.bloomberg.com

Компания Anthropic — один из главных конкурентов OpenAI — официально внедрила процедуру KYC (Know Your Customer) для отдельных пользователей своей платформы Claude.

Что это значит

Теперь для доступа к сервису может потребоваться загрузка официального удостоверения личности (паспорта или водительских прав).

От пользователей также могут потребовать селфи в реальном времени. Фотокопии документов, мобильные идентификаторы и студенческие данные для проверки не подходят.

Anthropic уверяет, что данные используются исключительно для подтверждения личности и не передаются третьим лицам для маркетинговых целей. Информация о пользователях будет поступать на серверы Persona, а не Anthropic, она не будет использоваться для обучения моделей.

Зачем это

Основная цель — борьба с мультиаккаунтами, злоупотреблениями лимитами бесплатных сообщений и предотвращение использования ИИ для вредоносной деятельности.

Проверка не является массовой для каждого пользователя, но она активируется системой безопасности в случаях «подозрительной активности» или при создании новых аккаунтов в определенных регионах.

Вопросы конфиденциальности и реакция сообщества

Реакция пользователей ожидаемо весьма негативная, указывая на то, что это инициативное решение компании, а не нормативный акт или обязательное распоряжение, навязанное правительством Anthropic как поставщику услуг.

Внедрение таких мер рассматривается как неоднозначный прецедент в сфере потребительского ИИ:

сбор биометрии: многие пользователи выражают беспокойство из-за передачи конфиденциальных данных частной компании для использования чат-бота;

многие пользователи выражают беспокойство из-за передачи конфиденциальных данных частной компании для использования чат-бота; анонимность: критики утверждают, что требование ID разрушает анонимность, которая важна для исследователей или людей, работающих с чувствительной информацией;

критики утверждают, что требование ID разрушает анонимность, которая важна для исследователей или людей, работающих с чувствительной информацией; безопасность данных: хотя Anthropic заявляет о высоких стандартах шифрования, риск утечки персональных данных из-за посторонних подрядчиков всегда остается актуальной темой.

Anthropic позиционирует себя как компанию, ориентированную на «безопасный ИИ» (AI Safety). Однако, в отличие от конкурентов (например ChatGPT, где обычно достаточно номера телефона), переход к проверке государственных документов является более суровым подходом к идентификации.

По материалам:

