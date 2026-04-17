0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Для пользователей Claude вводят проверку документов

Технологии&Авто
9
Авторизация в Claude, www.bloomberg.com
Компания Anthropic — один из главных конкурентов OpenAI — официально внедрила процедуру KYC (Know Your Customer) для отдельных пользователей своей платформы Claude.

Что это значит

Теперь для доступа к сервису может потребоваться загрузка официального удостоверения личности (паспорта или водительских прав).
От пользователей также могут потребовать селфи в реальном времени. Фотокопии документов, мобильные идентификаторы и студенческие данные для проверки не подходят.
Anthropic уверяет, что данные используются исключительно для подтверждения личности и не передаются третьим лицам для маркетинговых целей. Информация о пользователях будет поступать на серверы Persona, а не Anthropic, она не будет использоваться для обучения моделей.

Зачем это

  • Основная цель — борьба с мультиаккаунтами, злоупотреблениями лимитами бесплатных сообщений и предотвращение использования ИИ для вредоносной деятельности.
  • Проверка не является массовой для каждого пользователя, но она активируется системой безопасности в случаях «подозрительной активности» или при создании новых аккаунтов в определенных регионах.

Вопросы конфиденциальности и реакция сообщества

Реакция пользователей ожидаемо весьма негативная, указывая на то, что это инициативное решение компании, а не нормативный акт или обязательное распоряжение, навязанное правительством Anthropic как поставщику услуг.
Внедрение таких мер рассматривается как неоднозначный прецедент в сфере потребительского ИИ:
  • сбор биометрии: многие пользователи выражают беспокойство из-за передачи конфиденциальных данных частной компании для использования чат-бота;
  • анонимность: критики утверждают, что требование ID разрушает анонимность, которая важна для исследователей или людей, работающих с чувствительной информацией;
  • безопасность данных: хотя Anthropic заявляет о высоких стандартах шифрования, риск утечки персональных данных из-за посторонних подрядчиков всегда остается актуальной темой.
Anthropic позиционирует себя как компанию, ориентированную на «безопасный ИИ» (AI Safety). Однако, в отличие от конкурентов (например ChatGPT, где обычно достаточно номера телефона), переход к проверке государственных документов является более суровым подходом к идентификации.
По материалам:
Highload
ИИТехнологииOpenAIChatGPT
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems