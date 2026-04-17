Для пользователей Claude вводят проверку документов
Что это значит
Зачем это
- Основная цель — борьба с мультиаккаунтами, злоупотреблениями лимитами бесплатных сообщений и предотвращение использования ИИ для вредоносной деятельности.
- Проверка не является массовой для каждого пользователя, но она активируется системой безопасности в случаях «подозрительной активности» или при создании новых аккаунтов в определенных регионах.
Вопросы конфиденциальности и реакция сообщества
- сбор биометрии: многие пользователи выражают беспокойство из-за передачи конфиденциальных данных частной компании для использования чат-бота;
- анонимность: критики утверждают, что требование ID разрушает анонимность, которая важна для исследователей или людей, работающих с чувствительной информацией;
- безопасность данных: хотя Anthropic заявляет о высоких стандартах шифрования, риск утечки персональных данных из-за посторонних подрядчиков всегда остается актуальной темой.
