ИИ-стартап Anthropic рассматривает идею разработки собственных чипов — Reuters 19.04.2026

Anthropic планирует производить собственные чипы

Стартап Anthropic изучает возможность разработки своих микросхем на фоне дефицита в мире ИИ-чипов, необходимых для питания и разработки более продвинутых систем на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.

По словам источников, эти планы находятся еще на ранних стадиях, и компания все еще может решить покупать только чипы на основе искусственного интеллекта и не разрабатывать собственные.

Собеседники добавляют, что стартап еще не определился с конкретным дизайном и не создал специальную команду для работы над проектом.

Спикер компании, базирующейся в Сан-Франциско, отказался комментировать статью Reuters.

По данным источников в отрасли, разработка усовершенствованного чипа на основе искусственного интеллекта может стоить примерно полмиллиарда долларов, поскольку компаниям нужно нанимать квалифицированных инженеров и тратить средства на то, чтобы в производственном процессе не было дефектов.

Anthropic использует целый ряд чипов, включая тензорные блоки обработки (TPU), разработанные компанией Alphabet, и микросхемы от Amazon для разработки и запуска своего программного обеспечения для искусственного интеллекта и чата Claude.

Ранее Anthropic подписала долгосрочное соглашение с Google и Broadcom, которое помогает в разработке TPU.

Это соглашение основывается на обязательстве компании инвестировать 50 миллиардов долларов США в укрепление вычислительной инфраструктуры США.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.