ИИ-стартап Anthropic рассматривает идею разработки собственных чипов — Reuters

Anthropic планирует производить собственные чипы
Стартап Anthropic изучает возможность разработки своих микросхем на фоне дефицита в мире ИИ-чипов, необходимых для питания и разработки более продвинутых систем на основе искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированных собеседников.
По словам источников, эти планы находятся еще на ранних стадиях, и компания все еще может решить покупать только чипы на основе искусственного интеллекта и не разрабатывать собственные.
Собеседники добавляют, что стартап еще не определился с конкретным дизайном и не создал специальную команду для работы над проектом.
Спикер компании, базирующейся в Сан-Франциско, отказался комментировать статью Reuters.
По данным источников в отрасли, разработка усовершенствованного чипа на основе искусственного интеллекта может стоить примерно полмиллиарда долларов, поскольку компаниям нужно нанимать квалифицированных инженеров и тратить средства на то, чтобы в производственном процессе не было дефектов.
Anthropic использует целый ряд чипов, включая тензорные блоки обработки (TPU), разработанные компанией Alphabet, и микросхемы от Amazon для разработки и запуска своего программного обеспечения для искусственного интеллекта и чата Claude.
Ранее Anthropic подписала долгосрочное соглашение с Google и Broadcom, которое помогает в разработке TPU.
Это соглашение основывается на обязательстве компании инвестировать 50 миллиардов долларов США в укрепление вычислительной инфраструктуры США.
По материалам:
Укрінформ
