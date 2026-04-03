В Copilot теперь можно одновременно использовать модели Anthropic и OpenAI

В Copilot теперь можно одновременно использовать модели Anthropic и OpenAI
В Copilot теперь можно одновременно использовать модели Anthropic и OpenAI
Компания Microsoft обновила виртуальный ассистент Copilot, добавив возможность использовать сразу несколько LLM от разных поставщиков в одном рабочем процессе.

Как это работает

Основное изменение претерпела функция Critique в инструменте Researcher. При использовании двух различных моделей от OpenAI и Anthropic, одна из них может генерировать ответ, а другая проверяет ее на точность и качество перед тем, как показать пользователю.
В будущем Microsoft планирует сделать этот процесс двусторонним, чтобы модели могли взаимно проверять результаты друг друга.
Как уверяет Николь Херсковиц, вице-президент Microsoft, одновременное использование нескольких LLM позволит ускорить рабочие процессы, снизить количество галлюцинаций и повысить надежность результатов.
По данным компании, Researcher теперь имеет на 13,8% более высокие баллы по показателю точности, полноты и объективности глубоких исследований (DRACO), отраслевому стандарту качества глубоких исследований.
Researcher имеет на 13,8% более высокие баллы
Researcher имеет на 13,8% более высокие баллы

Функция Council

Еще одно обновление Microsoft Copilot касается запуска функции Council, позволяющей сравнивать ответы разных моделей. Это позволяет пользователям самостоятельно оценивать различия и выбирать наиболее релевантный для них результат.
Обновление Copilot произошло одновременно с расширением доступа к инструменту Copilot Cowork — агентной системе, способной выполнять многоэтапные задания, работать с файлами и планировать процессы. Ранее продукт тестировался ограниченно, теперь он становится доступным большему числу пользователей в рамках программы Frontier, участие в которой предоставляет ранний доступ к новым разработкам компании.
По материалам:
Highload
