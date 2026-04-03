В Copilot теперь можно одновременно использовать модели Anthropic и OpenAI
Компания Microsoft обновила виртуальный ассистент Copilot, добавив возможность использовать сразу несколько LLM от разных поставщиков в одном рабочем процессе.
Как это работает
Основное изменение претерпела функция Critique в инструменте Researcher. При использовании двух различных моделей от OpenAI и Anthropic, одна из них может генерировать ответ, а другая проверяет ее на точность и качество перед тем, как показать пользователю.
В будущем Microsoft планирует сделать этот процесс двусторонним, чтобы модели могли взаимно проверять результаты друг друга.
Как уверяет Николь Херсковиц, вице-президент Microsoft, одновременное использование нескольких LLM позволит ускорить рабочие процессы, снизить количество галлюцинаций и повысить надежность результатов.
По данным компании, Researcher теперь имеет на 13,8% более высокие баллы по показателю точности, полноты и объективности глубоких исследований (DRACO), отраслевому стандарту качества глубоких исследований.
Функция Council
Еще одно обновление Microsoft Copilot касается запуска функции Council, позволяющей сравнивать ответы разных моделей. Это позволяет пользователям самостоятельно оценивать различия и выбирать наиболее релевантный для них результат.
Обновление Copilot произошло одновременно с расширением доступа к инструменту Copilot Cowork — агентной системе, способной выполнять многоэтапные задания, работать с файлами и планировать процессы. Ранее продукт тестировался ограниченно, теперь он становится доступным большему числу пользователей в рамках программы Frontier, участие в которой предоставляет ранний доступ к новым разработкам компании.
