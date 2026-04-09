Расходы на обслуживание электромобиля Tesla за 4,5 года

Учитывая нынешние цены на горючее, покупка электромобиля сейчас кажется очевидным выбором. Полностью электрические модели можно заряжать даже дома, а затраты на обслуживание могут быть значительно меньше, чем у автомобилей с ДВС.

Об этом пишет Supercar Blondie

Автор YouTube-канала Nigel & Jen по имени Найджел в одном из своих видео рассказал о своих расходах на эксплуатацию Tesla Model 3 за четыре с половиной года. По его словам, это гораздо дешевле, чем владеть бензиновым или дизельным авто.

Пробег электрокара составляет не более 48 тысяч километров. Мужчина отметил, что в течение первых четырех лет на Tesla действовала базовая гарантия, поэтому за ремонт не приходилось платить. Также на аккумулятор и приводной узел предоставляется гарантия сроком восемь лет или 160 000 км пробега.

Найджел рассказал, что за четыре с половиной года ему пришлось заплатить 420 фунтов стерлингов (565 долларов) за ремонт центрального дисплея, а также за замену воздушного фильтра и стеклоочистителей. Также мужчина заплатил за новые шины 650 фунтов стерлингов (875 долларов) после 40 тысяч км пробега, а два техосмотра обошлись в 110 фунтов стерлингов (148 долларов), к чему прибавился дорожный налог в размере 195 фунтов стерлингов (262 долларов).

Кроме того, по словам мужчины, пять лет страхования обошлись в 2091 фунт стерлингов (2812 долларов).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.