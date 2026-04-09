0 800 307 555
ру
Расходы на обслуживание электромобиля Tesla за 4,5 года

Технологии&Авто
109
Учитывая нынешние цены на горючее, покупка электромобиля сейчас кажется очевидным выбором. Полностью электрические модели можно заряжать даже дома, а затраты на обслуживание могут быть значительно меньше, чем у автомобилей с ДВС.
Об этом пишет Supercar Blondie.
Автор YouTube-канала Nigel & Jen по имени Найджел в одном из своих видео рассказал о своих расходах на эксплуатацию Tesla Model 3 за четыре с половиной года. По его словам, это гораздо дешевле, чем владеть бензиновым или дизельным авто.
Пробег электрокара составляет не более 48 тысяч километров. Мужчина отметил, что в течение первых четырех лет на Tesla действовала базовая гарантия, поэтому за ремонт не приходилось платить. Также на аккумулятор и приводной узел предоставляется гарантия сроком восемь лет или 160 000 км пробега.
Найджел рассказал, что за четыре с половиной года ему пришлось заплатить 420 фунтов стерлингов (565 долларов) за ремонт центрального дисплея, а также за замену воздушного фильтра и стеклоочистителей. Также мужчина заплатил за новые шины 650 фунтов стерлингов (875 долларов) после 40 тысяч км пробега, а два техосмотра обошлись в 110 фунтов стерлингов (148 долларов), к чему прибавился дорожный налог в размере 195 фунтов стерлингов (262 долларов).
Кроме того, по словам мужчины, пять лет страхования обошлись в 2091 фунт стерлингов (2812 долларов).
По материалам:
УНІАН
Tesla
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems