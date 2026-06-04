Google разрешит сайтам отказываться от показа в AI-поиске 04.06.2026, 00:41 — Технологии&Авто

Новый переключатель позволит исключить сайт из AI функций Google Поиска

Google обновляет Search Console, добавляя новую функцию управления присутствием сайтов в своих генеративных AI-сервисах. Владельцы ресурсов смогут самостоятельно определять, разрешать ли использование своего контента в «Обзорах от ИИ» и «Режиме ИИ» независимо от традиционной выдачи поиска.

Как это будет работать

Новый переключатель позволит исключить сайт из AI-функций Google Поиск. В случае отказа ресурс не появляется в результатах генеративного поиска и не будет использоваться для формирования ответов, но будет оставаться доступным в обычной поисковой выдаче и ленте Google Discover. При этом настройка не распространяется на другие продукты компании, в частности, Gemini.

В Google подчеркивают, что такой отказ не повлияет на ранжирование в классическом поиске. Компания также заявляет, что новый параметр не будет являться фактором SEO-алгоритмов, а лишь инструментом контроля за использованием контента в AI-продуктах.

Расширенная аналитика

Кроме этого, Search Console получит расширенную аналитику по AI-показам. Владельцы сайтов смогут видеть, как часто их страницы появляются в «Обзорах от ИИ», из каких стран поступают показы и какие страницы чаще всего используются в генеративных ответах.

По данным Google, «Обзоры от ИИ» уже охватывают более 2,5 млрд пользователей ежемесячно, а «Режим ИИ» — более 1 млрд.

Первыми новые настройки протестируют отдельные владельцы сайтов в Великобритании, после чего функция будет постепенно доступна глобально.

iTechua По материалам:

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