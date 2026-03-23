ТОП-3 штата, которые двигают экономику США: где самые высокие доли ВВП Сегодня 21:00

США уже не одно десятилетие привлекают многих своими возможностями. Но за счет чего поддерживается подобный уровень. Так, экономика Калифорнии объемом 4,1 триллиона долларов занимает четвертое место в мире, опережая Японию, Германию и все страны, кроме США, Китая и Индии.

Так какие же штаты дают больше всего ВВП в США? Об этом говорится в инфографике rankingroyal

Инфографика rankingroyal

1. Калифорния

Штат гигант стоимостью 4,1 триллиона долларов (14,5% ВВП США).

В 2024 году экономика штата выросла на 6%, опередив США (5,3%), Китай (2,6%) и Германию (2,9%).

В чем сила

Хотя Кремниевая долина лидирует, сила Калифорнии состоит в индустрии развлечений, сельском хозяйстве и производстве. Apple, Alphabet и Nvidia входят в 58 компаний из списка Fortune 500, базирующихся в Калифорнии. Технологический сектор прибавляет около 1 триллиона долларов, или около 30% ВВП штата.

Голливуд является движущей силой мировой индустрии развлечений, а Центральная долина выращивает более половины фруктов и овощей Америки. Производство обеспечивает рабочими местами 1,1 миллиона калифорнийцев в 36 000 компаниях, что соответствует промышленному объему производства некоторых стран.

Калифорния дает федеральному правительству на 83 миллиарда долларов больше, чем получает обратно, помогая поддерживать другие штаты. В 2025 году только информационный сектор принес 538 миллиардов долларов.

2. Техас

Энергетический и экспортный центр (9,4% ВВП США).

На Техас приходится 9,4% производства США, а его ВВП составляет 2,7 триллиона долларов — это 8-я по величине экономика мира больше экономики Бразилии.

Губернатор Эбботт создал 2,5 миллиона рабочих мест, что сделало Техас лидером по росту занятости в стране в течение трех лет подряд.

Штат добывает 43% сырой нефти в США и 27% природного газа, однако диверсификация в области технологий, финансов и производства ускоряется.

В течение 2024 финансового года энергетический сектор уплатил рекордные 27,3 млрд долларов налогов штата. Но Техас также экспортировал товаров на сумму 455 миллиардов долларов в 2024 году, что составляет примерно 22% всего экспорта США.

Нулевой налог на прибыль штата повлек за собой волну корпоративной миграции, и сейчас в Техасе расположены штаб-квартиры 54 компаний из списка Fortune 500 — больше, чем в любом другом штате.

Производство, финансы и технологии меняют экономику не только в энергетическом секторе. В штате эксплуатируются 34 нефтеперерабатывающих завода, перерабатывающих треть национальных мощностей. Остин конкурирует с Кремниевой долиной как технологический центр, тогда как Даллас и Хьюстон являются центрами финансовых услуг и корпоративных штаб-квартир.

3. Нью-Йорк

Финансовая столица мира (7,9% ВВП США)

Нью-Йорк обеспечивает 7,9% ВВП США, а объем производства штата составляет 2,3 триллиона долларов, что почти полностью обусловлено непревзойденным положением Нью-Йорка как мировой финансовой столицы.

Мангеттен генерирует 73% ВВП Нью-Йорка в размере 1,286 триллиона долларов, что делает отдельный район больше, чем большинство экономик американских штатов.

Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq — две крупнейшие биржи мира — остаются незаменимыми для мировых финансов. Доходы Уолл-стрит выросли до 41,7 миллиарда долларов в 2024 году после минимумов пандемии, при этом более 330 000 работников финансовой сферы генерировали 29,2% производства штата.

Профессиональные услуги обеспечили 268,7 млрд долларов, а здравоохранение обеспечило значительную занятость в крупных медицинских центрах и больницах.

Напомним, ранее Finance.ua исследовал основные статьи расходов в США: жилье, транспорт, горючее, медицина, питание и содержание ребенка.

Аренда жилья — крупнейшая статья расходов для большинства жителей США. Цены на аренду очень зависят от штата и города и могут колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц.

Медицинское обслуживание в США часто вызывает много дискуссий из-за своей высокой стоимости. Большинство американцев пользуются медицинской страховкой, стоимость которой может варьироваться от нескольких сотен до более тысячи долларов в месяц.

Расходы на питание зависят от индивидуальных привычек. В общем, в среднем один человек тратит на продукты в супермаркете от 300 до 500 долларов в месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.