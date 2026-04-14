«Пытаемся идти по лезвию ножа» — НБУ об экономике Украины Сегодня 21:28

Мировой экономический кризис

Рост цен на нефть, вызванный войной на Ближнем Востоке, может повысить инфляцию в Украине на 1,5−2,8 процентного пункта.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, пишет Reuters

По его словам, регулятор и дальше будет идти к цели по снижению инфляции до 5% в течение трех лет, используя все доступные инструменты для достижения этого показателя.

«Мы пытаемся идти по лезвию ножа», — сказал Пышный, заметив, что цены уже начали расти.

Отвечая на вопрос, повлияет ли война на пересмотр экономических прогнозов, он сообщил, что на следующей неделе у НБУ запланированы заседания, где оценят полное влияние ситуации на экономику Украины. В то же время вторичные эффекты войны, в том числе рост цен на удобрения, также будут «довольно значительными».

Между тем массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, по его словам, будут сдерживать экономический рост и усиливать отток населения.

Хотя правительство ожидает, что после завершения боевых действий миграционный баланс станет положительным, длительный конфликт может осложнить возвращение части из примерно 6 миллионов остающихся за рубежом украинцев.

«Чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что украинцы за границей ассимилируются», — подытожил он.

Пышный входит в состав украинской делегации, которая участвует в весенних встречах МВФ и Всемирного банка. Цель — сохранить вопрос войны россии, которая продолжается уже пятый год, в центре внимания, несмотря на новый конфликт на Ближнем Востоке.

Инфляция в Украине и мире на фоне войны в Иране

Мировые цены на продовольствие в марте выросли под влиянием цен на энергоносители и рост транспортных расходов, связанных с войной на Ближнем Востоке. Это второй подряд рост индекса цен на продовольственные товары, который отслеживает цены на зерно, сахар, мясо, молочные продукты и растительное масло, после того, как в феврале он вырос впервые за пять месяцев.

Инфляция в Украине на потребительском рынке в марте 2026 года ускорилась до 1,7% (против 1% в предыдущем месяце). В годовом выражении потребительская инфляция составила 7,9%, сообщила Государственная служба статистики.

