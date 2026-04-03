НБУ смягчил ряд валютных ограничений
Национальный банк Украины с 4 апреля 2026 года смягчает часть валютных ограничений. Речь идет о двух ключевых направлениях: накоплении средств на лечение за рубежом и создании условий для работы инвестиционного фонда восстановления вместе с США.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Что меняется
Национальный банк обновляет подход к валютному регулированию, чтобы облегчить финансовые операции для людей, собирающих средства на лечение за пределами Украины.
Читайте также
Отныне физическое лицо, которому требуется лечение, его родственник или благотворительный фонд, который ведет сбор, могут покупать иностранную валюту и накапливать ее на счете в украинском банке. Это разрешается делать до того момента, пока не будет собрана полная сумма для расчетов с медицинским учреждением за рубежом — при соблюдении установленных требований.
Раньше украинцы могли покупать валюту и сразу перечислять ее для оплаты лечения и сопутствующих расходов без ограничений по сумме. Однако механизма предварительного накопления средств не было.
Новые правила устраняют это ограничение, позволяя постепенно формировать требуемую сумму. В то же время в НБУ отмечают: такие изменения не будут оказывать существенного влияния на валютный рынок.
Условия для работы инвестиционного фонда восстановления
Второе направление изменений касается реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Национальный банк ввел необходимые условия для проведения расчетов как в гривне, так и иностранной валюте на территории Украины. Это должно обеспечить полноценную работу фонда и реализацию предусмотренных соглашением инвестиционных проектов.
Поделиться новостью
Также по теме
