0 800 307 555
ру
НБУ смягчил ряд валютных ограничений

Валюта
261
Национальный банк Украины с 4 апреля 2026 года смягчает часть валютных ограничений. Речь идет о двух ключевых направлениях: накоплении средств на лечение за рубежом и создании условий для работы инвестиционного фонда восстановления вместе с США.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Что меняется

Национальный банк обновляет подход к валютному регулированию, чтобы облегчить финансовые операции для людей, собирающих средства на лечение за пределами Украины.
Отныне физическое лицо, которому требуется лечение, его родственник или благотворительный фонд, который ведет сбор, могут покупать иностранную валюту и накапливать ее на счете в украинском банке. Это разрешается делать до того момента, пока не будет собрана полная сумма для расчетов с медицинским учреждением за рубежом — при соблюдении установленных требований.
Раньше украинцы могли покупать валюту и сразу перечислять ее для оплаты лечения и сопутствующих расходов без ограничений по сумме. Однако механизма предварительного накопления средств не было.
Новые правила устраняют это ограничение, позволяя постепенно формировать требуемую сумму. В то же время в НБУ отмечают: такие изменения не будут оказывать существенного влияния на валютный рынок.

Условия для работы инвестиционного фонда восстановления

Второе направление изменений касается реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Национальный банк ввел необходимые условия для проведения расчетов как в гривне, так и иностранной валюте на территории Украины. Это должно обеспечить полноценную работу фонда и реализацию предусмотренных соглашением инвестиционных проектов.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems