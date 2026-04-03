НБУ предоставил финкомпаниям дополнительное время для адаптации к обновленным требованиям к капиталу 03.04.2026, 12:23 — Казна и Политика

НБУ предоставил финкомпаниям дополнительное время для адаптации к обновленным требованиям к капиталу

Национальный банк предоставил финансовым компаниям возможность протестировать алгоритмы расчета обновленных требований по достаточности собственного капитала.

Об этом говорится в сообщении НБУ

Сроки

30 сентября 2026 года для оценки влияния усиленных требований У финансовых компаний будет дополнительное время додля оценки влияния усиленных требований Положения о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям и подготовиться к полноценному их выполнению начиная с 01 октября 2026 года.

В течение указанного тестового периода финансовые компании должны по состоянию на первое число каждого месяца осуществлять тестовый расчет их возможностей соблюдать требования относительно достаточности собственного капитала путем уменьшения его размера на отчисления, введенные указанным постановлением.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 02 апреля 2026 № 33, которое вступает в силу с 03 апреля 2026 года.

Ранее Finance.ua писал , что НБУ предлагает адаптировать законодательство о банковской тайне к нормам ЕС.

Национальный банк Украины разработал законопроект, которым предлагает установить отдельные правила для раскрытия судами банковской тайны, поступающей в НБУ от европейских регуляторов. О подготовке соответствующих законодательных изменений ранее заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Пресс-служба НБУ сообщила, что необходимость принятия изменений в законодательство о банковской тайне связана с приведением украинских законов в соответствие с Евродирективами (в частности, Директивы 2013/36/ЕС). Этот шаг стал частью обязательств Украины в рамках переговоров по вступлению в ЕС.

