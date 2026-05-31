0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Английская vs голландская модель аукционов: как продают активы обанкротившихся банков

10
Что такое английская и голландская модели торгов при продаже активов обанкротившихся банков
Что такое английская и голландская модели торгов при продаже активов обанкротившихся банков, Фото: magnific
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы ликвидируемых банков через аукционы. К примеру, на продажу могут выставлять недвижимость, автомобили и права требования по кредитам. Самые распространенные форматы таких торгов — английские и голландские модели аукционов.
Об этом пишут специалисты «Финкульта».
Эксперты отмечают, цель таких торгов — получить рыночную цену активов и направить средства на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

Английская модель аукциона

Английская модель аукциона — это классический аукцион «на повышение цены».
Начальная стоимость актива устанавливается на старте, после чего участники постепенно увеличивают ставки. Побеждает тот, кто предложит самую большую сумму.
Такой формат чаще всего применяют в случаях, когда есть высокий спрос на актив.

Голландская модель аукциона

Голландская модель работает по обратному принципу — цена снижается.
Как это работает:
  • ﻿﻿сначала устанавливается высокая цена;
  • если никто не покупает — цена автоматически постепенно снижается;
  • побеждает тот, кто первым согласится купить актив по текущей цене.
Этот формат позволяет быстрее реализовать имущество, если спрос на него невысокий.
Ранее Finance.ua писал, что за первый квартал 2026 года продажа активов ликвидируемых банков принесла более 1 млрд грн.
Основную часть этой суммы сформировала продажа кредитных портфелей, что еще раз подтверждает их ключевую роль в структуре реализации активов.
Остальные активы принесли значительно меньше:
  • недвижимость — 27,7 млн ​​грн;
  • автотранспорт — 4,9 млн грн;
  • остальные — от реализации дебиторской задолженности и основных средств.
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems