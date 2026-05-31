Английская vs голландская модель аукционов: как продают активы обанкротившихся банков Сегодня 16:13

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы ликвидируемых банков через аукционы. К примеру, на продажу могут выставлять недвижимость, автомобили и права требования по кредитам. Самые распространенные форматы таких торгов — английские и голландские модели аукционов.

Об этом пишут специалисты «Финкульта».

Эксперты отмечают, цель таких торгов — получить рыночную цену активов и направить средства на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков.

Английская модель аукциона

Английская модель аукциона — это классический аукцион «на повышение цены».

Начальная стоимость актива устанавливается на старте, после чего участники постепенно увеличивают ставки. Побеждает тот, кто предложит самую большую сумму.

Такой формат чаще всего применяют в случаях, когда есть высокий спрос на актив.

Голландская модель аукциона

Голландская модель работает по обратному принципу — цена снижается.

Как это работает:

﻿﻿сначала устанавливается высокая цена;

если никто не покупает — цена автоматически постепенно снижается;

побеждает тот, кто первым согласится купить актив по текущей цене.

Этот формат позволяет быстрее реализовать имущество, если спрос на него невысокий.

Ранее Finance.ua писал , что за первый квартал 2026 года продажа активов ликвидируемых банков принесла более 1 млрд грн.

Основную часть этой суммы сформировала продажа кредитных портфелей, что еще раз подтверждает их ключевую роль в структуре реализации активов.

Остальные активы принесли значительно меньше:

недвижимость — 27,7 млн ​​грн;

автотранспорт — 4,9 млн грн;

остальные — от реализации дебиторской задолженности и основных средств.

