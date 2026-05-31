Английская vs голландская модель аукционов: как продают активы обанкротившихся банков Что такое английская и голландская модели торгов при продаже активов обанкротившихся банков, Фото: magnific Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы ликвидируемых банков через аукционы. К примеру, на продажу могут выставлять недвижимость, автомобили и права требования по кредитам. Самые распространенные форматы таких торгов — английские и голландские модели аукционов. Об этом пишут специалисты «Финкульта». Эксперты отмечают, цель таких торгов — получить рыночную цену активов и направить средства на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков. Английская модель аукциона Английская модель аукциона — это классический аукцион «на повышение цены». Начальная стоимость актива устанавливается на старте, после чего участники постепенно увеличивают ставки. Побеждает тот, кто предложит самую большую сумму. Такой формат чаще всего применяют в случаях, когда есть высокий спрос на актив. Голландская модель аукциона Голландская модель работает по обратному принципу — цена снижается. Как это работает: сначала устанавливается высокая цена; если никто не покупает — цена автоматически постепенно снижается; побеждает тот, кто первым согласится купить актив по текущей цене. Этот формат позволяет быстрее реализовать имущество, если спрос на него невысокий. Ранее Finance.ua писал, что за первый квартал 2026 года продажа активов ликвидируемых банков принесла более 1 млрд грн. Основную часть этой суммы сформировала продажа кредитных портфелей, что еще раз подтверждает их ключевую роль в структуре реализации активов. Остальные активы принесли значительно меньше: недвижимость — 27,7 млн грн; автотранспорт — 4,9 млн грн; остальные — от реализации дебиторской задолженности и основных средств.