Возврат водительских прав после лишения: какие условия нужно выполнить

Как вернуть водительское удостоверение после лишения права управления
Если водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения или нарушил правила дорожного движения, что привело к ДТП с повреждением транспортных средств, груза, дорог или другого имущества (ст. 130 или ст. 124 КУоАП), у него изымают водительское удостоверение. Для его возврата нужно выполнить установленные законодательством условия.
Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Что нужно для возврата удостоверения

По истечении срока лишения водитель должен:
  • пройти медицинский осмотр (в случае лишения права управления по ст. 130 КУоАП);
  • сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Эксперты отмечают, если в удостоверении открыто несколько категорий, экзамены сдаются по самой высокой категории.
К примеру, если водитель имеет открытые категории B и C, экзамены необходимо сдавать именно по категории C.
Для получения услуги нужно подготовить:
  • паспорт гражданина Украины или ID-карту со сведениями о месте жительства;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • медицинскую справку о пригодности к управлению транспортными средствами;
  • квитанции об оплате услуг.
После успешной сдачи экзаменов и предоставления документов сервисный центр МВД возвращает водительское удостоверение в соответствии с действующим законодательством.
Ранее Finance.ua писал, что во время военного положения и в течение года после его завершения водители, впервые получившие удостоверение сроком на два года, могут пользоваться им даже по истечении срока действия.
Важно отметить, что упрощение касается только водительских удостоверений, выданных впервые. Поэтому эксперты советуют обменять документ во избежание недоразумений в будущем.
