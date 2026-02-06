0 800 307 555
Восстановление экономики в 2026 году: какими будут ВВП и инфляция — отчет НБУ

Казна и Политика
26
Наращивание урожаев, а также инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс поддержат дальнейший рост экономики.
Об этом говорится в отчете НБУ.
Но, учитывая масштабные обстрелы энергосистемы Украины, НБУ ухудшил ожидание дефицита электроэнергии (в том числе с 3% до 6% в текущем году) и соответственно пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2026 году — с 2,0% до 1,8%.
Ожидается, что в дальнейшем восстановление ускорится. Бюджетные стимулы будут постепенно сокращаться, в то же время оживлению экономической активности будет способствовать ряд других факторов: постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, наращивание частных инвестиций, евроинтеграционные реформы, а также разворот миграционных процессов.

ВВП

По прогнозу НБУ, в 2027 году реальный ВВП вырастет на 2,8%, а в 2028 году — на 3,7%.
Ранее писали, что макроэкономические риски в Украине остаются под контролем, однако темпы восстановления экономики в 2026 году будут сдержанными. Прогнозируемый курс в конце 2026 году составляет 44.3 грн/$.
Как рассказали аналитики ICU, темпы роста потребительских цен в 2026 году будут существенно замедляться. Годовая инфляция будет снижаться ежемесячно по меньшей мере до мая. Во второй половине года она снова начнет ускоряться преимущественно из-за эффекта низкой базы. В конце 2026 года инфляция, по прогнозу, составит 6−7%.
Прогнозируемый курс в конце 2026 года составляет 44.3 грн/$. Международные резервы НБУ будут оставаться на рекордных уровнях благодаря финансированию от ЕС и обеспечивать достаточный защитный буфер в случае возникновения дополнительных макроэкономических рисков.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
ЭкономикаНБУ
