Кого сочтут малым бизнесом по критериям ЕС: Кабмин предлагает считать работников, доход и активы

Правительство зарегистрировало законопроект о новых критериях малого и среднего бизнеса по стандартам ЕС.
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15001 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по определению субъектов предпринимательства».
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Документ направлен на гармонизацию украинского законодательства с нормами Европейского Союза в части определения микро-, малого и среднего предпринимательства.
Его цель — ввести единые и прозрачные правила классификации бизнеса, повысить качество статистических данных для формирования государственной политики, усилить конкуренцию и углубить европейскую интеграцию Украины.

Что предлагает законопроект

Проектом предусмотрено внесение изменений в законы Украины «О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине» и «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».
Проектом предлагается применять для определения категории предпринимательства следующие критерии:
  • среднее количество работников в эквиваленте полной занятости за отчетный календарный год;
  • объем чистого дохода от реализации продукции, товаров, работ или услуг за отчетный год;
  • и/или балансовая стоимость активов по состоянию на конец отчетного года.
Субъектами микропредпринимательства предлагается считать субъектов хозяйствования, у которых среднее количество работников не превышает 9 человек и которые отвечают по меньшей мере одному из следующих критериев:
  • чистый доход от реализации не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро;
  • балансовая стоимость активов не превышает сумму, эквивалентную 2 млн евро.
К субъектам малого предпринимательства предлагается относить бизнес со средним количеством работников до 49 человек, отвечающий по крайней мере одному из критериев:
  • чистый доход от реализации — не более эквивалента 10 млн евро;
  • балансовая стоимость активов — не более эквивалента 10 млн евро.
Субъектами среднего предпринимательства будут считаться субъекты хозяйствования со средним количеством работников до 249 человек, которые отвечают хотя бы одному из следующих показателей:
  • чистый доход от реализации — не более эквивалента 50 млн евро;
  • балансовая стоимость активов — не более эквивалента 43 млн евро.
К субъектам крупного предпринимательства предлагается относить субъекты хозяйствования, которые не отвечают критериям микро-, малого или среднего предпринимательства.

Дополнительные положения законопроекта

Законопроект также предусматривает, что субъекты хозяйствования, которые не обязаны вести бухгалтерский учет и подавать финансовую отчетность, будут приобретать статус микро-, малого или среднего предпринимательства без учета балансовой стоимости активов.
Кроме того, юридические лица, в уставном капитале которых не менее 25% акций или долей принадлежат государству или органу местного самоуправления, не будут считаться субъектами микро-, малого или среднего предпринимательства. Исключение сделано для органов местного самоуправления, годовой бюджет которых меньше эквивалента 10 млн евро, а численность населения общины не превышает 5 тысяч человек.
Судебно-юридична газета
