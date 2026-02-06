0 800 307 555
За какие нарушения рекламы штрафуют бизнес (суммы)

Казна и Политика
2
Около 22 тысяч проверок носителей рекламы провела Госпродпотребслужба в 2025 году. Это на 14% больше, чем в 2024 году.
Более половины проверок касалось наружной рекламы. В общей сложности 4085 нарушений в рекламе выявили в прошлом году — за год нарушений увеличилось в 1,5 раза.
Об этом говорится в аналитике Опендатабот.

Больше всего замечаний собрали бизнесы

  • в Харьковской, Киевской и Черниговской областях.
Общая сумма штрафов составила 10,68 млн. грн. Более четверти нарушений касается использования негосударственного языка в рекламе.
Более половины проверок в прошлом году касались наружной рекламы — 11 037. В то же время Госпродпотребслужба стала активнее проверять и промо в соцсетях и на сайтах: 2695 исследований.
В среднем, нарушения выявляли в каждом пятом случае — 4085. Впрочем, стоит заметить, что на одном проверенном рекламоносителе может быть несколько нарушений. Всего за год замечаний увеличилось в полтора раза.

Антилидеры

Лидером по количеству нарушений стали бизнесы в Харьковской области: в 1248 исследованных рекламах нашли 1014 нарушений. Это самый большой показатель по стране.
В Киеве, где было проведено больше всего проверок (3 256), выявили лишь 514 нарушений — это второе место. Замыкают тройку нарушителей правил рекламы бизнесы с Черниговщины: на 2646 проверок сделали 304 замечания.
Бизнес добровольно уплатил 61% штрафов на сумму 6,65 млн. Еще 17% с нарушителей взыскали принудительно. И только 3% предпринимателей смогли обжаловать в судах решение Госпродпотребслужбы на сумму в 455 тыс. грн.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
