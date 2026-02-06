0 800 307 555
УЗ вводит динамичное ценообразование в премиум-вагонах и меняет правила возврата билетов

Личные финансы
Цена билета будет зависеть от периода года, дня недели, даты покупки, а в перспективе и фактического уровня заполненности поезда.
Укрзализныця и Министерство развития общин и территорий Украины подготовили проект изменений в правила и тарифы на пассажирские перевозки. Предусматривается введение динамичного ценообразования на билеты премиум-сегмента, а также обновление условий возврата пассажиров, которые возвращают пассажиры.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
С 5 декабря в течение 30 дней продлится общественное обсуждение. В этот период все заинтересованные стороны могут подать свои замечания и предложения по электронному адресу o.pavlichenko@mtu.gov.ua.
Изменения помогут более равномерно распределять спрос между популярными и менее загруженными датами, уменьшить потери от неиспользованных билетов. Полученные дополнительные доходы планируется направить на ремонт подвижного состава, улучшение сервисов для пассажиров и социальные программы", — говорится в сообщении.

Динамичное ценообразование в премиум-сегменте

Проект предлагает изменить принцип формирования стоимости билетов в премиум-сегменте. Цена билета будет зависеть от периода года, дня недели, даты покупки, а в перспективе и фактического уровня заполненности поезда.
Такой подход уже применяется большинством европейских железнодорожных компаний и используется в авиационной отрасли.
Например, если пассажир покупает билет на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля — непиковый период — и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле — пиковый период — в пятницу, когда спрос высок, и осталось последнее место в вагоне.
В то же время динамичное ценообразование будет касаться только:
  • вагонов СВ (люкс);
  • 1 класса поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении.
Цены на проезд в плацкартных и купейных вагонах, а также во 2 классе «Интерсити» во внутреннем сообщении останутся без изменений.

Индексация тарифов в международных поездах

Отдельно предусмотрена индексация тарифов на проезд в вагонах СВ (люкс) международных поездов. С апреля стоимость таких билетов вырастет ориентировочно на 20%. Именно эти места, по данным компании, выкупаются быстрее всего и пользуются повышенным спросом.
Цены в других вагонах международных поездов менять не планируют.
Новые правила возврата билетов

Еще одно предложение касается обновления правил возврата средств за билеты.
По статистике, почти 70% возвратов билетов происходит за 4 дня до отправления поезда. При этом значительная часть таких билетов не продается, особенно в случае позднего возвращения. Это создает ситуацию, когда билеты на поезд сначала невозможно купить, а затем он едет полупустым.
Чтобы изменить ситуацию, предлагается ввести шкалу возврата денег в зависимости от времени отказа от поездки:
  • за 15−20 суток до отправки — возврат 100% стоимости билета;
  • за 10−14 суток — 90%;
  • за 5−9 суток — 75%;
  • за 1−4 суток — 50%;
  • менее чем за 24 часа — в среднем 30%, как и по действующим правилам.
Эти изменения будут касаться всех билетов во всех типах вагонов, а не только премиум-сегмента.

Исключения для отдельных категорий пассажиров

Министерство развития общин и территорий предусмотрело возможность не применять новые правила к военнослужащим и социально уязвимым группам пассажиров, в частности лиц с инвалидностью.
Также изменения могут не распространяться на поезда, следующие к прифронтовым территориям.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
