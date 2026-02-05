Отсрочка только через ЦПАУ: кому придется прийти лично Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине обновили подходы к оформлению и продлению отсрочек от мобилизации. Часть военнообязанных теперь может подать заявление только лично через ЦПАУ, даже если раньше пользовались цифровыми сервисами.

Речь идет о категориях граждан, для которых автоматическое продление или подача онлайн на данный момент не предусмотрена. В таких случаях электронные инструменты не заменяют личное присутствие заявителя, пишет Стена.

Обязательно обратиться в ЦПАУ обязаны:

родители или опекуны, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

усыновители и законные представители детей-сирот;

военнообязанные до 25 лет после прохождения базовой общевойсковой подготовки;

отдельные другие категории в случаях, которые прямо определены законодательством. В этих ситуациях именно ЦПАУ выступает точкой приема документов, но решение принимает не он.

Какова роль ЦПАУ и кто принимает окончательное решение

В министерстве цифровой трансформации объясняют: ЦПАУ выполняет техническую функцию. Администратор: принимает заявление и пакет документов; сканирует их; передает через государственные электронные системы, в том числе связанные с порталом Дія, в соответствующий ТЦК.

Окончательное решение

Решение о предоставлении отсрочки или об отказе в ней принимает именно территориальный центр комплектования. У самого ЦПАУ нет полномочий ни согласовывать, ни отказывать — он только передает документы и выдает результат.

Почему важна личная подача

Подать заявление через родственников, знакомых или адвоката нельзя — закон требует личного присутствия заявителя. Человек несет ответственность за полноту и достоверность данных.

Если в документах есть ошибки или чего-то недостает, заявление могут не удовлетворить. В таком случае процедуру придется проходить повторно, уже с исправленным пакетом документов.

Документы

Перед визитом в ЦПАУ нужно подготовить:

паспорт гражданина Украины;

РНУКНП (идентификационный код);

документы, подтверждающие основание для отсрочки (справки, свидетельства, решения суда и т. п. );

актуальная электронная почта — именно туда могут приходить сообщения в случае отказа.

После регистрации обращения система проверяет, нет ли уже другой заявки на рассмотрении. Если человек не состоит на воинском учете, процесс останавливается до момента постановки на учет в соответствующем ТЦК.

В случае положительного решения, информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе. ЦПАУ уведомляет заявителя о готовности результата и может выдать обновленный бумажный документ.

Если же был принят отказ, человек получает электронное сообщение с объяснением причин. Такое решение можно обжаловать в судебном порядке.

