Юноши 2009 года обязаны встать на воинский учет в 2026 году
В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, что граждане Украины мужского пола, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников в период с 1 января по 31 июля 2026 года.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
В ТЦК подчеркивают, что эта процедура обязательна и предусмотрена действующим законодательством.
Как происходит постановка на учет
Порядок постановки на воинский учет регламентируется статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Закон предусматривает два способа прохождения процедуры:
- онлайн — путем электронной идентификации и уточнения персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста «Резерв+»;
- лично — путем прибытия в районный или городской ТЦК и СП по месту жительства.
Закон предусматривает перечень уважительных причин, которые должны быть документально подтверждены, в частности:
- заболевание гражданина;
- препятствия стихийного характера;
- проживание или пребывание на временно оккупированной территории;
- нахождение на территории, где ведутся боевые действия;
- другие обстоятельства, которые сделали невозможным электронную идентификацию или личное обращение в ТЦК и СП.
Кто не подлежит постановке на учет
Не берутся на воинский учет призывников граждане Украины, которые:
- отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
- находятся под действием принудительных мер медицинского характера.
«Если гражданин не встал на учет в отведенный срок, он может это сделать только путем личного обращения в ТЦК и СП. Подчеркиваем, что постановка на воинский учет — это не призыв на службу. Это лишь организационная процедура, позволяющая установить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные о призывниках», — добавили в ТЦК.
