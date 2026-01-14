0 800 307 555
ру
Юноши 2009 года обязаны встать на воинский учет в 2026 году

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, что граждане Украины мужского пола, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников в период с 1 января по 31 июля 2026 года.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
В ТЦК подчеркивают, что эта процедура обязательна и предусмотрена действующим законодательством.

Как происходит постановка на учет

Порядок постановки на воинский учет регламентируется статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Закон предусматривает два способа прохождения процедуры:
  • онлайн — путем электронной идентификации и уточнения персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста «Резерв+»;
  • лично — путем прибытия в районный или городской ТЦК и СП по месту жительства.
Закон предусматривает перечень уважительных причин, которые должны быть документально подтверждены, в частности:
  • заболевание гражданина;
  • препятствия стихийного характера;
  • проживание или пребывание на временно оккупированной территории;
  • нахождение на территории, где ведутся боевые действия;
  • другие обстоятельства, которые сделали невозможным электронную идентификацию или личное обращение в ТЦК и СП.

Кто не подлежит постановке на учет

Не берутся на воинский учет призывников граждане Украины, которые:
  • отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;
  • находятся под действием принудительных мер медицинского характера.
«Если гражданин не встал на учет в отведенный срок, он может это сделать только путем личного обращения в ТЦК и СП. Подчеркиваем, что постановка на воинский учет — это не призыв на службу. Это лишь организационная процедура, позволяющая установить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные о призывниках», — добавили в ТЦК.
По материалам:
Судебно-юридична газета
МобилизацияВоенный учетТЦК
