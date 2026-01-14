Юноши 2009 года обязаны встать на воинский учет в 2026 году Сегодня 09:44

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, что граждане Украины мужского пола, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны встать на воинский учет призывников в период с 1 января по 31 июля 2026 года.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

В ТЦК подчеркивают, что эта процедура обязательна и предусмотрена действующим законодательством.

Как происходит постановка на учет

Порядок постановки на воинский учет регламентируется статьей 14 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Закон предусматривает два способа прохождения процедуры:

онлайн — путем электронной идентификации и уточнения персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста «Резерв+»;

лично — путем прибытия в районный или городской ТЦК и СП по месту жительства.

Закон предусматривает перечень уважительных причин, которые должны быть документально подтверждены, в частности:

заболевание гражданина;

препятствия стихийного характера;

проживание или пребывание на временно оккупированной территории;

нахождение на территории, где ведутся боевые действия;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным электронную идентификацию или личное обращение в ТЦК и СП.

Кто не подлежит постановке на учет

Не берутся на воинский учет призывников граждане Украины, которые:

отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний;

находятся под действием принудительных мер медицинского характера.

«Если гражданин не встал на учет в отведенный срок, он может это сделать только путем личного обращения в ТЦК и СП. Подчеркиваем, что постановка на воинский учет — это не призыв на службу. Это лишь организационная процедура, позволяющая установить объем мобилизационного ресурса, уровень образования и другие данные о призывниках», — добавили в ТЦК.

