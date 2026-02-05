Кабмин разрешил бронировать 100% работников еще одной категории предприятий Сегодня 15:09 — Личные финансы

В Украине производители трансформаторного оборудования смогут бронировать от мобилизации 100% сотрудников. Кабинет Министров принял соответствующее решение.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Кабинет Министров Украины принял важное решение для поддержки производителей энергетического оборудования, которое позволит предприятиям работать бесперебойно и сохранить узкопрофильных инженеров в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике», — заявила Свириденко.

Что меняется

Предприятия, занимающиеся производством и восстановлением трансформаторного оборудования для энергетической отрасли, смогут бронировать всех военнообязанных работников.

Кроме того, правительство упростило условия для получения статуса критически важного предприятия — количество критериев для такого признания уменьшили с трех до двух.

«Это решение позволит производителям оборудования, критически важного для быстрого восстановления энергообъектов, работать непрерывно», — подчеркнула глава правительства.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 февраля начинают действовать новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны.

