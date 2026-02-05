Зарядка электрокаров подорожала в разы — почему, и что будет дальше (видео) Сегодня 15:18 — Технологии&Авто

Эксперты говорят, что цены на зарядку "электричек" могут расти до 50 грн за кВт·ч

Резкий скачок тарифов на зарядку электрокаров заставил владельцев таких авто задуматься: не исчезает ли главное преимущество электротранспорта и чего ждать дальше рынка.

Еще неделю назад зарядка электромобиля в Украине стоила до 18 грн за кВт·ч. Сегодня же в приложениях зарядных станций водители видят совсем другие цифры — 30 грн за кВт, а кое-где и 39 грн. Такой рост вызвал волну дискуссий: станет ли электрокар дороже автомобиля с ДВС, и не стоит ли владельцам задуматься о продаже уже сейчас.

Сколько сейчас стоит зарядка

Удорожание произошло неравномерно. На части сетей, в частности WOG, Yasno, Go To You и TOKA, цены держатся на уровне 20−25 грн за кВт·ч. В то же время в EcoFactor тариф уже достигает 30−33 грн. На отдельных специализированных зарядках появились ценники по 39 грн за кВт.

Автоэксперт Александр Федченко также подтверждает, что подорожание еще не завершилось.

«Я думаю, что сейчас мы переживем февраль и где-то в марте-апреле все операторы поднимут цены», — говорит он.

Президент Ассоциации рынка электромобилей Украины Вадим Игнатов предупредил, что государство не регулирует тариф на зарядку электрокаров, а значит, цена может расти и дальше — даже до 50 грн за кВт·ч.

Почему тарифы взлетели

Эксперты называют сразу несколько причин резкого роста стоимости зарядки.

Блэкауты и скачок спроса

Из-за массовых отключений электроэнергии тысячи владельцев электрокаров потеряли возможность заряжаться дома. Полная зарядка от бытовой розетки может длиться до 11 часов, а такого непрерывного периода со светом сейчас часто просто нет. В результате водители массово уехали на общественные зарядные станции.

По оценкам экспертов, на отдельных локациях количество клиентов выросло в 10 раз. В то же время, зарядные станции имеют ограничения на потребление электроэнергии, а за превышение лимитов операторы платят штрафы. Повышение тарифов стало способом снизить нагрузку и сдержать ажиотаж.

Новые тарифы и прайс-кепы

Вторая причина — решение НКРЭКУ относительно тарифов на доставку электроэнергии и предельных цен на рынке.

«Если до 1 января 2026 было 578 гривен за мегаватт, то сейчас стало 713. А с 1 апреля будет 742. Все эти убытки, конечно, ложатся на владельцев электрокаров», — отмечает Федченко.

Также регулятор повысил прайс-кепы — предельные цены на электроэнергию — в среднем на 82%, до 15−16 тыс. грн за МВт·час. Это решение должно позволить закупать импортную электроэнергию в пиковые часы, но в то же время повлияло и на конечную стоимость зарядки.

По словам специалистов, операторы зарядных станций начали повышать тарифы предварительно, еще не получив счета за январь, но ожидая роста расходов. Поскольку цены на зарядку не регулируются, кто-то ограничился повышением на несколько гривен, а кто-то сразу на 10 гривен за кВт·ч и более.

