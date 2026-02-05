0 800 307 555
ру
Аналитики назвали ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов

Технологии&Авто
18
Возглавил рейтинг cамых мощных смартфонов на андроиде Nubia Red Magic 11 Pro+
Аналитики портала AnTuTu назвали самые мощные смартфоны на базе Android, доступные на рынке.
В подборку попали устройства, производительность которых тестировали в бенчмарке в январе 2026 года по меньшей мере тысячу раз.

Лидеры рейтинга

  • Самым мощным аппаратом оказался Nubia Red Magic 11 Pro+ — выпущенный в конце 2025 года смартфон набрал 4,1 млн баллов.
  • Вторую позицию занял Vivo X300 Pro с результатом 4,09 млн.
  • А третье место в рейтинге занял Realme GT8 Pro, получивший 4,07 млн ​​баллов.
В топ-10 также вошли iQOO 15, Honor Magic 8 Pro, Honor Win, Honor Magic 8, OnePlus 15 и Vivo X300.
Что известно о победителе

Лидер рейтинга Nubia Red Magic 11 Pro+ оснащен процессором Snapdragon 8 Ultra Gen 5, 24 гигабайтами оперативной и 1 терабайтом встроенной памяти. Авторы отчета отметили, что смартфон оказался мощнее конкурентов, в частности, благодаря наличию системы водяного охлаждения.
В AnTuTu подчеркнули, что в рейтинге отмечается среднее, а не максимальное количество баллов, которое набирает смартфон. Производительность устройства может зависеть от конфигурации и сценариев использования.
По материалам:
ITsider.
Смартфоны
