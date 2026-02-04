0 800 307 555
Huawei разрабатывает новую технологию для фронтальных камер: в чем ее особенность

Технологии&Авто
Производитель изучает перспективы использования квадратных сенсоров с соотношением сторон 1:1 для селфи-модулей
Компания Huawei рассматривает возможность внедрения нового подхода к созданию передних камер, который может решить ряд распространенных проблем мобильной съемки. Стало известно, что изготовитель изучает перспективы использования квадратных сенсоров с соотношением сторон 1:1 для селфи-модулей в будущих смартфонах.
Об этом сообщает Gizmochina.

Практическая польза нового формата

На первый взгляд, изменение формы сенсора не выглядит радикальным, но идея имеет четкое практическое применение. В отличие от традиционных прямоугольных матриц сенсор формата 1:1 захватывает более сбалансированную площадь изображения. Это дает программному обеспечению значительно больше пространства для кадрирования, перекомпоновки или оборота снимков без существенной потери части кадра.
Использование квадратного сенсора открывает новые возможности для пользователей:
  • улучшенное кадрирование для групповых селфи;
  • более эффективная стабилизация и отслеживание объекта во время видеовызова;
  • удобство создания контента для социальных сетей, где часто меняется ориентация с портретной на альбомную.

Тенденции рынка

Следует отметить, что это направление развития технологий становится трендом. Подобные решения ожидаются в линейке iPhone 17, где будет использоваться квадратный сенсор для функций автоматического кадрирования и плавного переключения ориентации. Аппаратная база такого типа позволяет программным алгоритмам выполнять больше задач автоматически, не заставляя пользователя постоянно корректировать положение смартфона в руке.
Если Huawei утвердит эту технологию, это обеспечит более чистое кадрирование и большую гибкость при видеозаписи на устройствах Android. Пока информация о технических характеристиках, разрешении или конкретных сроках внедрения отсутствует, поскольку проект находится на стадии оценки.
По материалам:
prostomob
Технологии
Payment systems