Xiaomi представила прорывные исследования ИИ и автопилота для конференции ICLR
Основатель Xiaomi Лей Цзюнь официально объявил о важном достижении лаборатории искусственного интеллекта компании. Несколько научных работ команды Xiaomi были приняты к участию в ICLR 2026 (International Conference on Learning Representations) — одной из самых престижных мировых конференций, посвященных обучению представлений и искусственному интеллекту.
Отобранные работы охватывают передовые направления современного ИИ. В список ключевых тем вошли:
- мультимодальное мышление;
- обучение с подкреплением (RL);
- GUI-агенты;
- генерация аудио;
- сквозное (end-to-end) автономное вождение.
Новый алгоритм для автопилота
Среди принятых материалов особого внимания заслуживает исследование под названием Dichotomous Diffusion Policy Optimization. Эта работа имеет непосредственное значение для развития систем автономного вождения и моделей принятия большого масштаба решений.
Стратегии на основе диффузии считаются «золотым стандартом» для генеративных задач благодаря их высокой выразительной способности и управляемости. Однако применение этих методов в обучении с подкреплением создает технические вызовы, связанные с балансом стабильности работы и сложностью алгоритмов.
Исследовательская группа Xiaomi под руководством Лян Жуймина и Чжэн Инаня предложила решение этой проблемы с помощью метода DIPOLE (Dichotomous Diffusion Policy Improvement). Отмечается, что данный алгоритм не сугубо теоретический: его эффективность была успешно подтверждена на трех критических бенчмарках, что указывает на перспективы его внедрения в реальные системы управления.
