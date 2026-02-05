Xiaomi представила прорывные исследования ИИ и автопилота для конференции ICLR Сегодня 02:45 — Технологии&Авто

Несколько научных работ команды Xiaomi были приняты к участию в ICLR 2026, xiaomitime.com

Основатель Xiaomi Лей Цзюнь официально объявил о важном достижении лаборатории искусственного интеллекта компании. Несколько научных работ команды Xiaomi были приняты к участию в ICLR 2026 (International Conference on Learning Representations) — одной из самых престижных мировых конференций, посвященных обучению представлений и искусственному интеллекту.

Такую информацию обнародовал портал XiaomiTime.

Отобранные работы охватывают передовые направления современного ИИ. В список ключевых тем вошли:

мультимодальное мышление;

обучение с подкреплением (RL);

GUI-агенты;

генерация аудио;

сквозное (end-to-end) автономное вождение.

Новый алгоритм для автопилота

Среди принятых материалов особого внимания заслуживает исследование под названием Dichotomous Diffusion Policy Optimization. Эта работа имеет непосредственное значение для развития систем автономного вождения и моделей принятия большого масштаба решений.

Стратегии на основе диффузии считаются «золотым стандартом» для генеративных задач благодаря их высокой выразительной способности и управляемости. Однако применение этих методов в обучении с подкреплением создает технические вызовы, связанные с балансом стабильности работы и сложностью алгоритмов.

Исследовательская группа Xiaomi под руководством Лян Жуймина и Чжэн Инаня предложила решение этой проблемы с помощью метода DIPOLE (Dichotomous Diffusion Policy Improvement). Отмечается, что данный алгоритм не сугубо теоретический: его эффективность была успешно подтверждена на трех критических бенчмарках, что указывает на перспективы его внедрения в реальные системы управления.

