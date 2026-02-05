0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi представила прорывные исследования ИИ и автопилота для конференции ICLR

Технологии&Авто
7
Несколько научных работ команды Xiaomi были приняты к участию в ICLR 2026
Несколько научных работ команды Xiaomi были приняты к участию в ICLR 2026, xiaomitime.com
Основатель Xiaomi Лей Цзюнь официально объявил о важном достижении лаборатории искусственного интеллекта компании. Несколько научных работ команды Xiaomi были приняты к участию в ICLR 2026 (International Conference on Learning Representations) — одной из самых престижных мировых конференций, посвященных обучению представлений и искусственному интеллекту.
Такую информацию обнародовал портал XiaomiTime.
Отобранные работы охватывают передовые направления современного ИИ. В список ключевых тем вошли:
  • мультимодальное мышление;
  • обучение с подкреплением (RL);
  • GUI-агенты;
  • генерация аудио;
  • сквозное (end-to-end) автономное вождение.

Новый алгоритм для автопилота

Среди принятых материалов особого внимания заслуживает исследование под названием Dichotomous Diffusion Policy Optimization. Эта работа имеет непосредственное значение для развития систем автономного вождения и моделей принятия большого масштаба решений.
Стратегии на основе диффузии считаются «золотым стандартом» для генеративных задач благодаря их высокой выразительной способности и управляемости. Однако применение этих методов в обучении с подкреплением создает технические вызовы, связанные с балансом стабильности работы и сложностью алгоритмов.
Исследовательская группа Xiaomi под руководством Лян Жуймина и Чжэн Инаня предложила решение этой проблемы с помощью метода DIPOLE (Dichotomous Diffusion Policy Improvement). Отмечается, что данный алгоритм не сугубо теоретический: его эффективность была успешно подтверждена на трех критических бенчмарках, что указывает на перспективы его внедрения в реальные системы управления.
По материалам:
prostomob
Технологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems