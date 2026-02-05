Samsung полностью прекратит поддержку серии Galaxy S22 05.02.2026, 00:30 — Технологии&Авто

Смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra постепенно доходят до финальной стадии своего жизненного цикла, поэтому Samsung готовится прекратить поддержку этой серии.

Линейке почти четыре года и компания Samsung уже сокращает объем программной поддержки этих моделей.

Обновления переходят в «замедленный режим»

Samsung перевела всю серию Galaxy S22 на квартальные обновления безопасности. Это означает, что патчи будут приходить раз в три месяца, а не каждый месяц, как раньше. Новые версии Android эти смартфоны не будут больше получать.

Фактически пользователям осталось всего четыре-пять обновлений безопасности и еще одно обновление оболочки One UI без изменения версии операционной системы.

Какие обновления еще выйдут

Флагманы 2022 года уже получили январский патч безопасности за 2026 год. Следующее обновление ожидается примерно через три месяца.

В настоящее время Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra работают на One UI 8.0. Ожидается, что позже в этом году они получат One UI 8.5 — вероятно, это будет последнее обновление оболочки для всей линейки.

Стоит ли менять смартфон уже сейчас

Несмотря на сворачивание поддержки, Galaxy S22 остаются вполне пригодными для ежедневного использования. Без проблем ими можно пользоваться как минимум еще год.

Однако уже с 2027 года Samsung полностью прекратит поддержку этой серии, и никаких обновлений ни безопасности, ни оболочки для нее больше не будет выходить.

Отметим, что Galaxy S22 дебютировали в феврале 2022 года с Android 12. За это время смартфоны получили все четыре больших обновления Android, которые Samsung обещала во время запуска. Таким образом, компания полностью выполнила свои обязательства по программной поддержке.

