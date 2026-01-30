0 800 307 555
В Samsung появится «антишпионский» режим

Samsung представила новую технологию, позволяющую защитить личную информацию на экране смартфона от посторонних глаз. Первым ее получит Galaxy S26 Ultra, который будет представлен в феврале.

О чем идет речь

Технология умеет скрывать личные данные так, чтобы они оставались видимыми, а для посторонних — нет. Темнеет не весь дисплей, а только отдельные элементы интерфейса, например личные сообщения, пароли или всплывающие сообщения.
Для окружающих такие зоны будут смотреться как темные прямоугольники, в то время как пользователь продолжит видеть всю информацию без ограничений. Такой подход отличает Private Display от классических «антишпионских» фильтров для экранов.
Как именно это работает в реальной жизни, в Samsung не показали, но показал инсайдер Ice Universe.
Антишпионский дисплей будет эксклюзивным для Galaxy S26 Ultra и дебютирует вместе с серией Galaxy S26, официальная презентация которой состоится 26 февраля.
Ранее Samsung показал новое зарядное устройство. Серия Galaxy S26 поддерживает быструю беспроводную зарядку до 25 Вт, и сейчас можно впервые увидеть новое зарядное устройство Samsung Qi2 мощностью 25 Вт.
Устройство выполнено в одном цвете, оснащено USB Type-C на одном конце и круглым магнитным адаптером на другом, а кабель имеет нейлоновую оплетку.
По материалам:
УНІАН
