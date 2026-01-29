Tesla прекратит выпуск двух культовых авто Сегодня 18:05 — Фондовый рынок

Tesla прекратит выпуск двух культовых авто

Американская автомобильная компания Tesla прекратит выпуск Model S и X уже в следующем квартале, которые много лет были визитной карточкой компании.

Илон Маск заявил о масштабном курсе на человекоподобных роботов Optimus.

«Пора положить конец программам Model S и X достойным увольнением, потому что мы действительно движемся в будущее, которое базируется на автономности», — отметил генеральный директор Илон Маск.

В чем суть

Tesla планирует заменить производственные линии этих моделей на фабрике в городе Фремонт в Калифорнии цехами по производству человекоподобных роботов Optimus. Долгосрочная цель — производство одного миллиона роботов в год.

Маск заверил, что Tesla и далее будет поддерживать владельцев Model S и Model X, пока эти авто будут оставаться на дорогах. А тем, кто мечтал приобрести один из этих электромобилей, он отметил, что «сейчас самое время их заказать».

По словам Маска, такое решение «немного печальное», но это часть «общего перехода компании к автономному будущему».

Акции

Акции Tesla в среду выросли после того, как компания превзошла ожидания прибылей и объявила об инвестициях в 2 млрд долларов в другую AI-компанию Маска xAI. Также в Tesla подтвердили, что третье поколение своего робота Optimus выйдет позже в этом квартале.

Напомним что Model S и Model X — это одни из самых старых и самых дорогих моделей Tesla. Model S впервые представили в 2009 году, а первые поставки стартовали в 2012 году. Model X анонсировали в 2012 году, а клиенты получили первые автомобили в 2015 году.

