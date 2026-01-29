0 800 307 555
ру
Tesla прекратит выпуск двух культовых авто

Фондовый рынок
75
Американская автомобильная компания Tesla прекратит выпуск Model S и X уже в следующем квартале, которые много лет были визитной карточкой компании.
Об этом пишет Business Insider.
Илон Маск заявил о масштабном курсе на человекоподобных роботов Optimus.
«Пора положить конец программам Model S и X достойным увольнением, потому что мы действительно движемся в будущее, которое базируется на автономности», — отметил генеральный директор Илон Маск.

В чем суть

Tesla планирует заменить производственные линии этих моделей на фабрике в городе Фремонт в Калифорнии цехами по производству человекоподобных роботов Optimus. Долгосрочная цель — производство одного миллиона роботов в год.
Маск заверил, что Tesla и далее будет поддерживать владельцев Model S и Model X, пока эти авто будут оставаться на дорогах. А тем, кто мечтал приобрести один из этих электромобилей, он отметил, что «сейчас самое время их заказать».
По словам Маска, такое решение «немного печальное», но это часть «общего перехода компании к автономному будущему».

Акции

Акции Tesla в среду выросли после того, как компания превзошла ожидания прибылей и объявила об инвестициях в 2 млрд долларов в другую AI-компанию Маска xAI. Также в Tesla подтвердили, что третье поколение своего робота Optimus выйдет позже в этом квартале.

Справка Finance.ua:

  • Напомним что Model S и Model X — это одни из самых старых и самых дорогих моделей Tesla. Model S впервые представили в 2009 году, а первые поставки стартовали в 2012 году. Model X анонсировали в 2012 году, а клиенты получили первые автомобили в 2015 году.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
