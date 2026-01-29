0 800 307 555
МХП разместила евробонды-2029 на $450 млн

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий МХП разместила евробонды на 450 млн долларов со ставкой 10,5% и сроком погашения в 2029 году.
Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.
Отмечается, что компания намерена использовать полученные от продажи средства для финансирования тендерного предложения и выкупа всей совокупной номинальной стоимости 550 млн долларов облигаций МХП со ставкой 6,95% и сроком погашения в 2026 году.
Эмитентом новых ценных бумаг стала дочерняя компания MHP Lux SA (Люксембург) с гарантиями материнской MHP SE и ее дочерних компаний в Украине.
В конце апреля компания МХП (Киев) объявила об успешном завершении периода присоединения в рамках Договора купли-продажи акций (SPA) с акционерами Grupo UVESA, одним из лидеров на рынке испанской пищевой промышленности в сфере производства мяса птицы.
МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, обрабатывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба».
По материалам:
Українські Новини
Payment systems