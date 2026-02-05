Louis Vuitton создал миниатюрный грузовик по цене суперкара (фото)
Louis Vuitton выпустил необычный сувенир — настольные часы Camionnette Edition Limitee в виде грузовика. Их оценили в 650 000 евро.
О нем рассказали на сайте Carscoops.
Что известно о новинке
Высокая цена Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee (он дороже нового суперкара Ferrari Testarossa) обусловлена тем, что это эксклюзивное ювелирное изделие.
Машинка Louis Vuitton создана совместно со швейцарским производителем дорогих часов L’Epée 1839. Она отдаленно напоминает грузовики Citroen B10, развозившие сумки и чемоданы Louis Vuitton в 1920-х годах.
Миниатюрное авто имеет позолоченный кузов и инкрустировано 1695 бриллиантами общим весом 41,44 карата. Самый большой из них (массой 0,51 карата) — на капоте. Масса машинки — 7 кг.
Установлен и дорогостоящий часовой механизм Calibre MV.7417/101. Он заводится на 8 дней специальным ключом, хранящимся в кожаном ящике Louis Vuitton в грузовом отсеке авто.
Всего выпустят всего 15 часов Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee. Также предлагается более дешевая версия за 68 000 евро без золота и бриллиантов — она не будет лимитированной.
