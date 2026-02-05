0 800 307 555
Louis Vuitton создал миниатюрный грузовик по цене суперкара (фото)

Технологии&Авто
Сувенирные часы Louis Vuitton инкрустирован 1695 бриллиантами
Louis Vuitton выпустил необычный сувенир — настольные часы Camionnette Edition Limitee в виде грузовика. Их оценили в 650 000 евро.
О нем рассказали на сайте Carscoops.

Что известно о новинке

Высокая цена Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee (он дороже нового суперкара Ferrari Testarossa) обусловлена ​​тем, что это эксклюзивное ювелирное изделие.
Машинка Louis Vuitton создана совместно со швейцарским производителем дорогих часов L’Epée 1839. Она отдаленно напоминает грузовики Citroen B10, развозившие сумки и чемоданы Louis Vuitton в 1920-х годах.
Миниатюрное авто имеет позолоченный кузов и инкрустировано 1695 бриллиантами общим весом 41,44 карата. Самый большой из них (массой 0,51 карата) — на капоте. Масса машинки — 7 кг.
Установлен и дорогостоящий часовой механизм Calibre MV.7417/101. Он заводится на 8 дней специальным ключом, хранящимся в кожаном ящике Louis Vuitton в грузовом отсеке авто.
Всего выпустят всего 15 часов Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee. Также предлагается более дешевая версия за 68 000 евро без золота и бриллиантов — она не будет лимитированной.
По материалам:
Фокус
Деньги
