Alphabet стала второй самой дорогой компанией в мире с оценкой $4 трлн
Alphabet стала второй самой дорогой компанией в мире с оценкой $4 трлн
Alphabet, являющаяся материнской компанией Google, достигла отметки $4 трлн и стала второй самой дорогой компанией в мире, опередив Apple.
Об этом пишет The Guardian.
К слову, компания стала четвертой в истории, пересекшей отметку в $4 трлн, после Nvidia (рыночная стоимость которой уже превысила $5 трлн), Microsoft и Apple.
Ключевым триггером роста стала сделка Google с Apple. Компания выбрала модель Gemini AI в качестве основы для обновленного цифрового помощника Siri. Финансовые условия партнерства стороны не раскрыли, однако рынок принял эту новость как сильный сигнал в пользу технологического лидерства Google в сфере ИИ.

Почему это интересно

В последние месяцы Google продемонстрировал сильную стратегию в сфере искусственного интеллекта. Компания представила новую версию флагманской модели Gemini, а также генератор и редактор изображений Nano Banana, помогший Gemini стать самым популярным бесплатным приложением в Apple Store, опередив ChatGPT.
Также Google Cloud превратился в один из ключевых активов компании. В третьем квартале доход подразделения вырос на 34%, а портфель незавершенных контрактов составил $155 млрд.
Основной рекламный бизнес — поиск Google и YouTube — остаются стабильным источником дохода, несмотря на экономическую неопределенность и высокую конкуренцию на рынке.
По материалам:
vctr.media
Деньги
