Бензиновые авто остаются самыми популярными

Рынок новых легковых автомобилей в Украине постепенно меняется, однако традиционные двигатели все еще доминируют.

Об этом свидетельствуют данные январской статистики Укравтопрома.

По итогам прошлого месяца автомобили с двигателями внутреннего сгорания заняли около 58% рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения, в январе прошлого года этот показатель составил 60%.

Бензиновые, гибриды или электрокары — что выбирают

Самыми популярными среди украинцев остаются бензиновые авто. В январе на них пришлось 34% продаж новых машин, в то время как год назад этот сегмент занимал 39% рынка.

Доля гибридных автомобилей несколько сократилась — с почти 25% в прошлом году до 23,5% в январе этого года. В то же время, дизельные авто, наоборот, укрепили позиции: их доля выросла с 21% до 23,5%.

Самая заметная положительная динамика — в сегменте электрокаров. Их доля за год выросла с 15% до 19%, что свидетельствует о стабильном интересе покупателей к электротранспорту.

Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, остаются нишевым продуктом. На них пришлось менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Лидеры в сегментах

В каждом типе силовых установок сформировались свои победители:

бензиновые автомобили — Hyundai Tucson;

гибридные — Toyota RAV-4;

дизельные — Renault Duster;

электрические — BYD Leopard 3;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

