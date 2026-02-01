Самые надежные авто современности (фото)
Седан Toyota Camry давно зарекомендовал себя, прежде всего благодаря надежности, однако исследования показали, что на рынке есть еще более «живучие» авто. Эксперты проанализировали популярные рейтинги надежности от Consumer Reports и JD Power и определили 8 новых и подержанных моделей, превзошедших Toyota Camry. Среди них оказались авто разных классов и ценовых категорий.
Toyota Corolla
«Младшая сестра» Camry также очень надежная — в рейтинге JD Power она получила 87 баллов из 100. Toyota Corolla имеет проверенную годами конструкцию и недорогая. Гибрид не менее надежный, чем бензиновый вариант.
Nissan Kicks
Кроссовер Nissan Kicks первого поколения простой, дешевый и беспроблемный. JD Power в свое время назвали его самым надежным кроссовером 2022 года. Примечательно, что модель до сих пор продается параллельно с Kicks второго поколения.
Toyota Crown
Кросс-седан Toyota Crown построен на платформе Camry, но больше, роскошнее и мощнее. К тому же у него стандартный полный привод и повышенный клиренс.
Nissan Murano
Nissan Murano предыдущего, третьего поколения получил 88 баллов от JD Power. У него надежный атмосферный V6 на 260 сил и комфортабельные ортопедические сиденья.
Subaru Crosstrek
Автомобили Subaru не менее надежны, чем Toyota. Subaru Crosstrek недорогой, качественно собранный, имеет высокий уровень безопасности и отличную проходимость благодаря высокому клиренсу и симметричному полному приводу.
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross в рейтингах надежности получила более высокие оценки, чем Camry. Доступный кроссовер просторный и практичный, а в гибридном исполнении — экономичный.
Toyota Avalon
Toyota Avalon — это по сути, увеличенная Camry, поэтому сохраняет все ее сильные стороны. Седан в свое время получил 91 балл от JD Power. Он просторный, богато оборудован и имеет мощный 3,5-литровый V6.
Subaru Impreza
Как и родственный Crosstrek, Subaru Impreza отличается долговечностью. Consumer Reports признали ее самым надежным авто на рынке. Она практична, неплохо управляема и достаточно экономична как для полноприводного авто.
