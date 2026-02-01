Самые надежные авто современности (фото) Сегодня 23:22 — Технологии&Авто

Toyota Camry славится надежностью, но на рынке есть и более выносливые модели, Фото: Toyota

Седан Toyota Camry давно зарекомендовал себя, прежде всего благодаря надежности, однако исследования показали, что на рынке есть еще более «живучие» авто. Эксперты проанализировали популярные рейтинги надежности от Consumer Reports и JD Power и определили 8 новых и подержанных моделей, превзошедших Toyota Camry. Среди них оказались авто разных классов и ценовых категорий.

Об этом сообщает сайт Jalopnik.

Toyota Corolla

«Младшая сестра» Camry также очень надежная — в рейтинге JD Power она получила 87 баллов из 100. Toyota Corolla имеет проверенную годами конструкцию и недорогая. Гибрид не менее надежный, чем бензиновый вариант.

Toyota Corolla, Фото: Toyota

Nissan Kicks

Кроссовер Nissan Kicks первого поколения простой, дешевый и беспроблемный. JD Power в свое время назвали его самым надежным кроссовером 2022 года. Примечательно, что модель до сих пор продается параллельно с Kicks второго поколения.

Nissan Kicks, Фото: Nissan

Toyota Crown

Кросс-седан Toyota Crown построен на платформе Camry, но больше, роскошнее и мощнее. К тому же у него стандартный полный привод и повышенный клиренс.

Toyota Crown, Фото: Toyota

Nissan Murano

Nissan Murano предыдущего, третьего поколения получил 88 баллов от JD Power. У него надежный атмосферный V6 на 260 сил и комфортабельные ортопедические сиденья.

Nissan Murano, Фото: Nissan

Subaru Crosstrek

Автомобили Subaru не менее надежны, чем Toyota. Subaru Crosstrek недорогой, качественно собранный, имеет высокий уровень безопасности и отличную проходимость благодаря высокому клиренсу и симметричному полному приводу.

Subaru Crosstrek, Фото: Subaru

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross в рейтингах надежности получила более высокие оценки, чем Camry. Доступный кроссовер просторный и практичный, а в гибридном исполнении — экономичный.

Toyota Corolla Cross, Фото: Toyota

Toyota Avalon

Toyota Avalon — это по сути, увеличенная Camry, поэтому сохраняет все ее сильные стороны. Седан в свое время получил 91 балл от JD Power. Он просторный, богато оборудован и имеет мощный 3,5-литровый V6.

Toyota Avalon, Фото: Toyota

Subaru Impreza

Как и родственный Crosstrek, Subaru Impreza отличается долговечностью. Consumer Reports признали ее самым надежным авто на рынке. Она практична, неплохо управляема и достаточно экономична как для полноприводного авто.

Subaru Impreza, Фото: Subaru

