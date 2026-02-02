Neuralink готовит имплант Blindsight для восстановления зрения Сегодня 02:25 — Технологии&Авто

Новый чип Neuralink потенциально сможет восстанавливать зрение

Компания Neuralink Илона Маска объявила о готовности к первой имплантации устройства Blindsight, которое потенциально может вернуть зрение слепым людям.

Заявление было сделано ровно через два года после первой в истории имплантации мозгового чипа Neuralink человеку с параличом.

Сейчас компания ожидает регуляторного одобрения для начала клинических испытаний, которые могут стать важным шагом в лечении слепоты.

Текущие испытания Neuralink

На сегодняшний день в испытаниях Neuralink принимают участие 21 человек — существенно больше, чем 12 участников осенью 2025 года. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

Участники с параличом используют имплант Telepathy, который позволяет:

управлять компьютерами и другими устройствами силой мысли;

набирать текст без физических движений;

взаимодействовать с цифровой средой напрямую через мозг.

Как работает Blindsight

Blindsight разработан для людей, полностью потерявших зрение. Устройство не восстанавливает работу глаз, а обходит поврежденные органы зрения и нервы.

Принцип работы:

камера, встроенная в очки, считывает изображение;

сигнал передается на микроэлектродный массив;

электроды стимулируют зрительную кору мозга напрямую.

Blindsight предназначен для пациентов, у которых сохранена зрительная кора мозга, даже если оба глаза потеряны. На начальном этапе изображение будет низкого качества — его сравнивают с графикой старых видеоигр. Впрочем, в Neuralink рассчитывают, что со временем мозг научится лучше интерпретировать эти сигналы.

В 2024 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предоставило Blindsight статус Breakthrough Device, что позволяет ускорить разработку и процедуру одобрения.

Планы на будущее и предостережения ученых

В перспективе Neuralink допускает, что Blindsight сможет обеспечить так называемое «суперзрение» — восприятие инфракрасного и ультрафиолетового излучения, а также радарных сигналов.

В то же время, ученые призывают к осторожным ожиданиям. Даже при использовании десятков тысяч электродов (около 45 000) изображение будет оставаться размытым и далеким от природного зрения. Однако даже такой ограниченный уровень визуального восприятия может стать критически важным прорывом для людей, полностью потерявших зрение.

