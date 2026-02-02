0 800 307 555
ру
В Украине будут блокироваться незарегистрированные терминалы Starlink

Украина совместно с компанией Starlink работает над внедрением системы, позволяющей использовать на территории страны исключительно авторизованные терминалы спутниковой связи.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Контроль за терминалами

По словам министра, Украина и Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали оперативный результат в противодействии российским дронам.
Следующим этапом станет внедрение механизма, который сделает невозможной работу неавторизованных терминалов на территории Украины.
«Следующий шаг — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам», — отметил Федоров.

Регистрация и верификация терминалов

В ближайшие дни Министерство обороны обнародует подробные инструкции для украинских пользователей по регистрации и верификации терминалов Starlink.
Согласно сообщению, терминалы, не прошедшие процедуру верификации, будут отключены.

россияне начали применять «шахеды» с Starlink

В СМИ появляются сообщения, что российские войска все чаще используют системы Starlink на ударных дронах для преодоления украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Михаил Федоров заявил, что Минобороны связалось с компанией SpaceX и предложило «пути решения этой проблемы».
Илон Маск в ответ сообщил, что меры по отключению спутниковой связи Starlink на российских скоростных дронах сработали.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
StarlinkМиноборони
