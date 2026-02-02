В Украине будут блокироваться незарегистрированные терминалы Starlink
Украина совместно с компанией Starlink работает над внедрением системы, позволяющей использовать на территории страны исключительно авторизованные терминалы спутниковой связи.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Контроль за терминалами
По словам министра, Украина и Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали оперативный результат в противодействии российским дронам.
Следующим этапом станет внедрение механизма, который сделает невозможной работу неавторизованных терминалов на территории Украины.
«Следующий шаг — внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам», — отметил Федоров.
Регистрация и верификация терминалов
В ближайшие дни Министерство обороны обнародует подробные инструкции для украинских пользователей по регистрации и верификации терминалов Starlink.
Согласно сообщению, терминалы, не прошедшие процедуру верификации, будут отключены.
россияне начали применять «шахеды» с Starlink
В СМИ появляются сообщения, что российские войска все чаще используют системы Starlink на ударных дронах для преодоления украинских средств радиоэлектронной борьбы.
Михаил Федоров заявил, что Минобороны связалось с компанией SpaceX и предложило «пути решения этой проблемы».
Илон Маск в ответ сообщил, что меры по отключению спутниковой связи Starlink на российских скоростных дронах сработали.
