0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW готовит новый современный M3

Технологии&Авто
11
BMW готовит новый современный M<sup><small>3</small></sup>
BMW готовит новый современный M3
BMW готовит сразу два важных обновления в мире своих спортивных моделей.
Наряду с полностью электрическим iM3, открывающим эру высокопроизводительных электромобилей подразделения M, немецкий производитель работает над новым M3 с двигателем внутреннего сгорания. Эта модель станет свидетельством того, что традиции живут даже во времена электрификации.

Характеристики

Недавние шпионские фото показывают новый M3 во всей красе, с его обновленным дизайном в стиле Neue Klasse. Передняя часть автомобиля получила новые фары и компактные почки решетки, отсылающие к оригинальной концепции BMW, в то время как большие «гробы» прошлого остались в прошлом.
Автомобиль останется типичным для M-подразделения: расклешенные передние и задние арки, импозантная посадка на дороге и новые светодиодные фары. Задний бампер с четырьмя выхлопными трубами расположен компактнее, приближая его к дизайну текущей модели, но при этом сохраняя агрессивный спортивный вид.
Интерьер нового M3 еще не показан, но ожидается, что он примет стиль Neue Klasse, который уже можно увидеть в iX3. Широкий панорамный дисплей, новый руль и минимальное количество физических кнопок станут основой современного интерьера.
Под капотом останется 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S58 с двойным турбонаддувом, дополненный 48-вольтовой мягкой гибридной системой, что позволит поднять мощность до 560 лошадиных сил. Переход на легкую гибридную систему позволит избежать чрезмерного увеличения массы, с которым столкнулся M5 PHEV.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems