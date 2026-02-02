BMW готовит новый современный M<sup><small>3</small></sup>

BMW готовит новый современный M3
BMW готовит сразу два важных обновления в мире своих спортивных моделей.
Наряду с полностью электрическим iM3, открывающим эру высокопроизводительных электромобилей подразделения M, немецкий производитель работает над новым M3 с двигателем внутреннего сгорания. Эта модель станет свидетельством того, что традиции живут даже во времена электрификации.
Характеристики
Недавние шпионские фото показывают новый M3 во всей красе, с его обновленным дизайном в стиле Neue Klasse. Передняя часть автомобиля получила новые фары и компактные почки решетки, отсылающие к оригинальной концепции BMW, в то время как большие «гробы» прошлого остались в прошлом.
Автомобиль останется типичным для M-подразделения: расклешенные передние и задние арки, импозантная посадка на дороге и новые светодиодные фары. Задний бампер с четырьмя выхлопными трубами расположен компактнее, приближая его к дизайну текущей модели, но при этом сохраняя агрессивный спортивный вид.
Интерьер нового M3 еще не показан, но ожидается, что он примет стиль Neue Klasse, который уже можно увидеть в iX3. Широкий панорамный дисплей, новый руль и минимальное количество физических кнопок станут основой современного интерьера.
Под капотом останется 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S58 с двойным турбонаддувом, дополненный 48-вольтовой мягкой гибридной системой, что позволит поднять мощность до 560 лошадиных сил. Переход на легкую гибридную систему позволит избежать чрезмерного увеличения массы, с которым столкнулся M5 PHEV.
