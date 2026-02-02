Apple установила рекорд продаж iPhone
Apple сообщила о самом успешном квартале в истории iPhone.
По итогам первого финансового квартала 2026 года выручка от продаж смартфонов превысила $85,3 млрд, что стало абсолютным рекордом для продукта.
Даже на фоне задержек с запуском ключевых AI-функций спрос на новую линейку iPhone 17 оказался значительно выше ожиданий рынка.
Исторический максимум для iPhone
В отчетном квартале доходы от iPhone выросли на 23% в годовом исчислении, превысив отметку $85,3 млрд. Это самый высокий показатель за всю историю продукта с момента его запуска в 2007 году.
Генеральный директор Тим Кук во время телефонного разговора с инвесторами охарактеризовал спрос как беспрецедентный, отметив, что рекорды продаж были зафиксированы во всех географических регионах от Северной Америки и Европы до Азии и развивающихся рынков.
Продажи несмотря на AI-задержки
Рекордный квартал iPhone состоялся на фоне задержек с использованием персональной Siri с поддержкой искусственного интеллекта. Обновление, которое Apple анонсировала ранее, было перенесено, что повлекло за собой критику со стороны части аналитиков и сравнение с конкурентами.
Впрочем, как показали финансовые результаты, отсутствие полноценных AI-функций не оказало существенного влияния на спрос. Пользователи продолжили выбирать iPhone благодаря сочетанию аппаратных возможностей, стабильности iOS и развитой экосистеме сервисов.
Поделиться новостью
Также по теме