0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ налогоплательщиков среди банков Украины за 2025 год

Фондовый рынок
34
Деятельность банковского сектора в 2025 году
Деятельность банковского сектора в 2025 году
Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди банков по итогам 2025 года. В список лидеров вошли, в частности, ПриватБанк, Ситибанк и Креди Агриколь Банк.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гетманцев обнародовал результаты очередного этапа рейтинга топ-налогоплательщиков. В этот раз он посвящается деятельности банковского сектора в 2025 году. По его словам, показатели уплаты налогов банками являются важнейшим источником наполнения государственного бюджета.
«Представители банковского сектора четко осознают роль добросовестной уплаты налогов. В этом секторе практически нет тени», — подчеркнул Гетманцев.

Рейтинг топ-плательщиков

В рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди банков по итогам 2025 года вошли:
  • ПриватБанк;
  • Ситибанк;
  • Креди Агриколь Банк;
  • ОТП Банк;
  • Райффайзен Банк;
  • Банк Пиыденный;
  • УкрСиббанк;
  • Ощадбанк;
  • Универсал Банк.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что платежеспособные банки за десять месяцев 2025 года получили 131,7 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году они заработали 125,6 млрд грн. Ключевым фактором поддержания доходности банков стало активное кредитование.
С 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 г. банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныРейтинг банков
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems