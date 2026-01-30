Топ налогоплательщиков среди банков Украины за 2025 год Сегодня 19:03 — Фондовый рынок

Деятельность банковского сектора в 2025 году

Народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди банков по итогам 2025 года. В список лидеров вошли, в частности, ПриватБанк, Ситибанк и Креди Агриколь Банк.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гетманцев обнародовал результаты очередного этапа рейтинга топ-налогоплательщиков. В этот раз он посвящается деятельности банковского сектора в 2025 году. По его словам, показатели уплаты налогов банками являются важнейшим источником наполнения государственного бюджета.

«Представители банковского сектора четко осознают роль добросовестной уплаты налогов. В этом секторе практически нет тени», — подчеркнул Гетманцев.

Рейтинг топ-плательщиков

В рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди банков по итогам 2025 года вошли:

ПриватБанк;

Ситибанк;

Креди Агриколь Банк;

ОТП Банк;

Райффайзен Банк;

Банк Пиыденный;

УкрСиббанк;

Ощадбанк;

Универсал Банк.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что платежеспособные банки за десять месяцев 2025 года получили 131,7 млрд грн чистой прибыли. Для сравнения: за аналогичный период в прошлом году они заработали 125,6 млрд грн. Ключевым фактором поддержания доходности банков стало активное кредитование.

С 1 января 2026 года для банковского сектора в Украине введены новые налоговые условия. Они касаются как ставки налога на прибыль, так и порядка учета убытков прошлых лет при налогообложении. По результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 г. банки не имеют права учитывать убытки прошлых лет при определении объекта налогообложения налогом на прибыль.

