Авто покрыто льдом: что нельзя делать (советы экспертов) Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Авто покрыто льдом: что нельзя делать (советы экспертов)

Если кузов или дверь покрыта льдом, важно действовать осторожно, чтобы не повредить ручки, замки, уплотнители и лакокрасочное покрытие.

Эксперты советуют избегать резких движений и силовых методов открывания дверей, пишет mmr.net.ua.

Эффективный способ

Если замок замерз, ключ можно немного прогреть в руках, воспользоваться специальным размораживателем или аккумуляторным феном.

Использование горячей воды не рекомендуется — она может замерзнуть повторно и повредить механизм. После оттаивания замок следует обработать средством, отталкивающим влагу, например WD-40.

Иногда легче открывается другая дверь или багажник. Открыв их, можно попасть в салон и разогреть авто изнутри. Кроме того, легкие нажатия по периметру двери помогают льду отстать от кузова без ущерба для стекла и краски.

После запуска двигателя

Эксперты советуют включить обогрев салона, лобового стекла и ног, а также зеркала и заднего стекла. Через 5−10 минут лед начинает постепенно оттаивать, что значительно упрощает открывание двери.

Что не следует делать

Категорически нельзя использовать кипяток, металлические предметы или открытый огонь для очистки льда.

Это может привести к серьезным повреждениям. Такой подход только усугубит ситуацию и создаст дополнительные затраты на ремонт.

Чтобы избежать проблем в будущем, советуют обрабатывать уплотнители силиконовым спреем, смазывать замки специальными средствами перед морозами и после зимней мойки тщательно протирать дверные проемы и замки. Соблюдение этих правил помогает сохранить авто в целости даже в сильные морозы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.