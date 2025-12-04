0 800 307 555
ру
Компания Neuralink Илона Маска заявила о новых возможностях ее мозгового чипа

Технологии&Авто
18
Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска заявила, что люди, которым имплантировали мозговой чип компании, теперь могут двигать своими роботизированными руками, используя только собственные мысли.
Об этом сообщает Euronews.
В видео, опубликованном в соцсети X, пациент Neuralink Роки Стоутенбург, парализованный в 2006 году, продемонстрировал свою способность двигать роботизированной рукой с помощью мыслей, поднося конечность к лицу и целуя ее.
«Участники наших клинических испытаний расширили цифровое управление компьютером на физические устройства, такие как вспомогательные роботизированные руки», — рассказали в Neuralink.
В компании также добавили, что со временем планируют расширить ассортимент устройств, которыми можно управлять через чипы Neuralink.
Отмечается, что Neuralink был разработан, чтобы помочь парализованным людям пользоваться своими персональными устройствами и частично восстановить мобильность, используя только свои мысли.
Чип соединяет нервную систему человека с устройством, известным как интерфейс мозга-компьютера, который может интерпретировать активность их мозга.
Устройство до сих пор проходит клинические испытания: проверяется его начальная безопасность и функциональность имплантата у людей с определенными заболеваниями, ограничивающими их мобильность.
По состоянию на сентябрь этого года, Neuralink имплантировало свое устройство уже 12-м людям с января 2024 года.
Первым участником был мужчина, парализованный после травмы спинного мозга, и имплантат позволил ему играть в видеоигры и шахматы. У других людей были травмы спинного мозга или боковой амиотрофический склероз, который со временем влияет на способность людей двигать руками, ногами и телом.
Маск утверждает, что уже более 10 000 человек зарегистрировались в реестре пациентов Neuralink в надежде принять участие в испытаниях чипа компании.
По материалам:
Укрінформ
