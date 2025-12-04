Компания Neuralink Илона Маска заявила о новых возможностях ее мозгового чипа Сегодня 23:52 — Технологии&Авто

Компания Neuralink Илона Маска заявила о новых возможностях ее мозгового чипа

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска заявила, что люди, которым имплантировали мозговой чип компании, теперь могут двигать своими роботизированными руками, используя только собственные мысли.

Об этом сообщает Euronews.

В видео, опубликованном в соцсети X, пациент Neuralink Роки Стоутенбург, парализованный в 2006 году, продемонстрировал свою способность двигать роботизированной рукой с помощью мыслей, поднося конечность к лицу и целуя ее.

«Участники наших клинических испытаний расширили цифровое управление компьютером на физические устройства, такие как вспомогательные роботизированные руки», — рассказали в Neuralink.

В компании также добавили, что со временем планируют расширить ассортимент устройств, которыми можно управлять через чипы Neuralink.

Отмечается, что Neuralink был разработан, чтобы помочь парализованным людям пользоваться своими персональными устройствами и частично восстановить мобильность, используя только свои мысли.

Чип соединяет нервную систему человека с устройством, известным как интерфейс мозга-компьютера, который может интерпретировать активность их мозга.

Устройство до сих пор проходит клинические испытания: проверяется его начальная безопасность и функциональность имплантата у людей с определенными заболеваниями, ограничивающими их мобильность.

По состоянию на сентябрь этого года, Neuralink имплантировало свое устройство уже 12-м людям с января 2024 года.

Первым участником был мужчина, парализованный после травмы спинного мозга, и имплантат позволил ему играть в видеоигры и шахматы. У других людей были травмы спинного мозга или боковой амиотрофический склероз, который со временем влияет на способность людей двигать руками, ногами и телом.

Маск утверждает, что уже более 10 000 человек зарегистрировались в реестре пациентов Neuralink в надежде принять участие в испытаниях чипа компании.

Укрінформ По материалам:

