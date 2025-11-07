Neuralink может «очень скоро» соединить мозг с роботом Сегодня 03:00 — Технологии&Авто

Neuralink может «очень скоро» соединить мозг с роботом

Руководитель хирургии Neuralink Даниш Хуссейн заявил в X, что команда «очень скоро» запустит связь «человек-робот».

Реплика прозвучала в ответ на видео с медленным роботизированным манипулятором, который, по словам сотрудника компании, двигался благодаря сигналам мозга.

Об этом пишет Futurism, зафиксировавшая еще одну важную деталь: на вопрос пользователя, почему бы уже «не привлечь Optimus v2», Хуссейн ответил, что команда начинает с простых кейсов, но переход к более сложным «произойдет очень скоро».

Текущее состояние проекта выглядит противоречиво: Neuralink сообщала о 12 имплантациях, а демонстрации показывали управление курсором, играми и манипулятором. В то же время первый пациент Ноланд Арбо публично говорил, что устройство через несколько месяцев «работало хуже», после чего компания говорила об улучшении благодаря настройкам. До полноценного взаимодействия с гуманоидным роботом уровня Optimus еще далеко и из-за требований к стабильности сигнала, и из-за рисков хирургии, и из-за потребности в прозрачных протоколах испытаний.

Скепсис усиливает форма самого Optimus: публичные показы Tesla демонстрировали медленную походку, ограниченную ловкость и нестабильное поведение. Несмотря на это, Илон Маск заявлял, что в перспективе Optimus может формировать до 80% стоимости Tesla, однако рынок воспринимает эти обещания осторожно.

Потенциальная польза от надежного «мозг-робот» колоссальна: от управления сложными протезами и реабилитационными системами до точного дистанционного выполнения производственных операций без физических контролеров. Реализация такой связи требует подтвержденной безопасности имплантов, длительной стабильности считывания сигналов, защиты чувствительных нейроданных и наблюдения регуляторов. Пока что общество видит скорее подбадривающие, но точечные демонстрации и намеки на «очень скоро», а не завершенный продукт и верифицированные результаты.

