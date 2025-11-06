Как зарегистрировать автомобиль в Германии, и сколько это стоит Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Регистрация автомобиля в Германии — это тот момент, с которым сталкивается почти каждый владелец авто. И здесь есть два пути: пойти по традиционному маршруту и ​​оформить все лично в Kfz-Zulassungsstelle, или сделать это современным способом — онлайн.

Со ссылкой на Ukrainian in Germany рассказываем о двух способах зарегистрировать автомобиль в Германии.

Вариант 1. Личная регистрация в Zulassungsstelle

Где найти свое ведомство и как записаться

В каждом городе или районе есть свое ведомство регистрации — Kfz-Zulassungsstelle. Подавать документы можно только по месту вашей прописки (Wohnsitzmeldung). Так что если вы зарегистрированы, например, в Дуйсбурге — в Кельне оформить автомобиль не получится.

Чтобы найти нужное ведомство:

введите в Google: «Zulassungsstelle + ваш город»;

перейдите на сайт — там будет адрес, график работы и запись на прием (Termin).

Без записи обычно не пускают, а еще в больших городах со свободными датами бывает сложно, так что лучше бронировать визит заранее.

Как проходит сам процесс

Подача документов. На входе вас попросят показать подтверждение записи. Затем сотрудник проверит ваш паспорт, страховку (eVB), документы на авто (Teil I и Teil II), действительный TÜV и другие данные. Оплата. После проверки вас направят в кассу. Стоимость зависит от типа оформления и обычно составляет 30−60 €. Оплатить можно картой. Номера (Schilder). Если вы хотите оставить старые номера — их просто активируют. Если нужны новые — рядом с ведомством почти всегда есть киоски по изготовлению номеров. 15−20 € и 5 минут — и они готовы. Наклейки (Plaketten). Возвращаетесь с номерами к сотруднику — он наклеивает: регистрационную пломбу с гербом округа; TÜV-пломбу с датой следующего техосмотра.

После этого вам возвращают документы — и все, авто официально на учете.

Что делать со старыми номерами, если вы оформляете авто заново?

Если регистрация остается в том же районе, можно сохранить старые номера (доплата около 10−15 €).

Если вы регистрируете авто в другом регионе, номера нужно сдать и получить новые с кодом нового земельного округа.

Если важно сочетание (инициалы, «счастливые цифры»), заранее забронируйте номер через сервис Wunschkennzeichen.

Вариант 2. Онлайн-регистрация (i-Kfz)

В Германии работает система i-Kfz, позволяющая оформить авто без похода в ведомство. Но этот вариант подойдет не всем.

Что необходимо иметь

официальную прописку в Германии;

машина уже должна быть в немецкой базе (не только что импортированная);

оригиналы Teil I, Teil II, действительный TÜV и eVB-номер;

авто не пребывает под арестом или залогом.

Если какое-то условие не выполняется — система просто не пропустит и придется уходить в офис.

Как это происходит

Зайдите на портал i-Kfz в вашем регионе. Выберите услугу (регистрация/перерегистрация/снятие с учета). Авторизуйтесь через AusweisApp2, приложив ID-карту к телефону или ридеру. Введите данные авто. Загрузите документы. Оплатите пошлину (~20−30 €). Получите временное разрешение (PDF) — и уже можете ездить.

Временное разрешение действует до 10 дней, пока почта везет оригиналы документов и наклейки для номеров.

Сколько стоит регистрация автомобиля в Германии — основные сборы

Стоимость регистрации автомобиля в Германии не фиксированная на всю страну — она зависит от земли, типа регистрации и даже того, делаете ли вы все лично или онлайн. Но в среднем ориентироваться можно на следующие суммы:

регистрация нового автомобиля (Neuzulassung) — около 27−40 евро;

перерегистрация (Ummeldung) — от 18 до 30 евро;

снятие с учета (Abmeldung) — около 10−15 евро;

бронирование Wunschkennzeichen (индивидуального номера) — примерно 10 евро за бронь + 2,60 евро за внесение в документы;

регистрация с новым номером или после переезда — около 35−50 евро;

регистрация онлайн (i-Kfz) — чуть дешевле, обычно около 20 евро.

Оплата всегда производится на месте — либо наличными, либо картой.

