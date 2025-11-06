Как зарегистрировать автомобиль в Германии, и сколько это стоит
Регистрация автомобиля в Германии — это тот момент, с которым сталкивается почти каждый владелец авто. И здесь есть два пути: пойти по традиционному маршруту и оформить все лично в Kfz-Zulassungsstelle, или сделать это современным способом — онлайн.
Вариант 1. Личная регистрация в Zulassungsstelle
Где найти свое ведомство и как записаться
В каждом городе или районе есть свое ведомство регистрации — Kfz-Zulassungsstelle. Подавать документы можно только по месту вашей прописки (Wohnsitzmeldung). Так что если вы зарегистрированы, например, в Дуйсбурге — в Кельне оформить автомобиль не получится.
Чтобы найти нужное ведомство:
- введите в Google: «Zulassungsstelle + ваш город»;
- перейдите на сайт — там будет адрес, график работы и запись на прием (Termin).
Без записи обычно не пускают, а еще в больших городах со свободными датами бывает сложно, так что лучше бронировать визит заранее.
Как проходит сам процесс
- Подача документов. На входе вас попросят показать подтверждение записи. Затем сотрудник проверит ваш паспорт, страховку (eVB), документы на авто (Teil I и Teil II), действительный TÜV и другие данные.
- Оплата. После проверки вас направят в кассу. Стоимость зависит от типа оформления и обычно составляет 30−60 €. Оплатить можно картой.
- Номера (Schilder). Если вы хотите оставить старые номера — их просто активируют. Если нужны новые — рядом с ведомством почти всегда есть киоски по изготовлению номеров. 15−20 € и 5 минут — и они готовы.
- Наклейки (Plaketten). Возвращаетесь с номерами к сотруднику — он наклеивает: регистрационную пломбу с гербом округа; TÜV-пломбу с датой следующего техосмотра.
После этого вам возвращают документы — и все, авто официально на учете.
Что делать со старыми номерами, если вы оформляете авто заново?
- Если регистрация остается в том же районе, можно сохранить старые номера (доплата около 10−15 €).
- Если вы регистрируете авто в другом регионе, номера нужно сдать и получить новые с кодом нового земельного округа.
- Если важно сочетание (инициалы, «счастливые цифры»), заранее забронируйте номер через сервис Wunschkennzeichen.
Вариант 2. Онлайн-регистрация (i-Kfz)
В Германии работает система i-Kfz, позволяющая оформить авто без похода в ведомство. Но этот вариант подойдет не всем.
Что необходимо иметь
- официальную прописку в Германии;
- машина уже должна быть в немецкой базе (не только что импортированная);
- оригиналы Teil I, Teil II, действительный TÜV и eVB-номер;
- авто не пребывает под арестом или залогом.
Если какое-то условие не выполняется — система просто не пропустит и придется уходить в офис.
Как это происходит
- Зайдите на портал i-Kfz в вашем регионе.
- Выберите услугу (регистрация/перерегистрация/снятие с учета).
- Авторизуйтесь через AusweisApp2, приложив ID-карту к телефону или ридеру.
- Введите данные авто.
- Загрузите документы.
- Оплатите пошлину (~20−30 €).
- Получите временное разрешение (PDF) — и уже можете ездить.
Временное разрешение действует до 10 дней, пока почта везет оригиналы документов и наклейки для номеров.
Сколько стоит регистрация автомобиля в Германии — основные сборы
Стоимость регистрации автомобиля в Германии не фиксированная на всю страну — она зависит от земли, типа регистрации и даже того, делаете ли вы все лично или онлайн. Но в среднем ориентироваться можно на следующие суммы:
- регистрация нового автомобиля (Neuzulassung) — около 27−40 евро;
- перерегистрация (Ummeldung) — от 18 до 30 евро;
- снятие с учета (Abmeldung) — около 10−15 евро;
- бронирование Wunschkennzeichen (индивидуального номера) — примерно 10 евро за бронь + 2,60 евро за внесение в документы;
- регистрация с новым номером или после переезда — около 35−50 евро;
- регистрация онлайн (i-Kfz) — чуть дешевле, обычно около 20 евро.
Оплата всегда производится на месте — либо наличными, либо картой.
