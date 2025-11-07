Jeep отзывает 228 тысяч плагин-гибридных Wrangler из-за риска возгорания аккумуляторов 07.11.2025, 01:34 — Технологии&Авто

Jeep отзывает 228 тысяч плагин-гибридных Wrangler из-за риска возгорания аккумуляторов

Jeep вынужден провести масштабный отзыв из-за риска возгорания высоковольтных батарей в своих гибридных моделях с подзарядкой от сети (PHEV). Под действие программы попадают 228 221 экземпляр Wrangler 4xe выпуска 2020−2025 годов, а также 91 844 единицы Grand Cherokee 4xe, изготовленные между 2022 и 2026 годами.

Об этом пишет Car&Driver.

Причиной отзыва стали неисправные аккумуляторные элементы, в которых может повреждаться сепаратор, что повышает риск короткого замыкания и воспламенения. По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Jeep сейчас работает над поиском окончательного решения.

Компания рекомендует владельцам потенциально опасных авто парковаться подальше от зданий, других автомобилей и не заряжать батареи, пока официальное обновление не будет доступно. В то же время производитель отмечает, что риск возгорания снижается, если аккумулятор разряжен. К слову, это уже не первый отзыв гибридных Jeep из-за схожей проблемы.

Ранее компания уже обновляла программное обеспечение на 154 тысячах Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe, однако решение оказалось неэффективным — в Jeep зарегистрировали по меньшей мере девять случаев пожаров, произошедших даже после обновления ПО. Jeep уверяет, что продолжает работу над окончательным устранением дефекта. До этого времени владельцам советуют не пользоваться зарядкой и держать автомобили на открытых просторах.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.