Jeep отзывает 228 тысяч плагин-гибридных Wrangler из-за риска возгорания аккумуляторов

Технологии&Авто
Jeep вынужден провести масштабный отзыв из-за риска возгорания высоковольтных батарей в своих гибридных моделях с подзарядкой от сети (PHEV). Под действие программы попадают 228 221 экземпляр Wrangler 4xe выпуска 2020−2025 годов, а также 91 844 единицы Grand Cherokee 4xe, изготовленные между 2022 и 2026 годами.
Об этом пишет Car&Driver.
Причиной отзыва стали неисправные аккумуляторные элементы, в которых может повреждаться сепаратор, что повышает риск короткого замыкания и воспламенения. По информации Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), Jeep сейчас работает над поиском окончательного решения.
Компания рекомендует владельцам потенциально опасных авто парковаться подальше от зданий, других автомобилей и не заряжать батареи, пока официальное обновление не будет доступно. В то же время производитель отмечает, что риск возгорания снижается, если аккумулятор разряжен. К слову, это уже не первый отзыв гибридных Jeep из-за схожей проблемы.
Ранее компания уже обновляла программное обеспечение на 154 тысячах Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe, однако решение оказалось неэффективным — в Jeep зарегистрировали по меньшей мере девять случаев пожаров, произошедших даже после обновления ПО. Jeep уверяет, что продолжает работу над окончательным устранением дефекта. До этого времени владельцам советуют не пользоваться зарядкой и держать автомобили на открытых просторах.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
