Авто, которые чаще всего ломаются после 150 тысяч км Сегодня 18:34 — Технологии&Авто

Авто, которые чаще всего ломаются после 150 тысяч км

Эксперты определили список автомобилей, которые чаще всего создают проблемы после 150 тысяч км пробега.

Об этом говорится в исследовании Consumer Reports

Mini Cooper

Яркий пример того, что стремление сделать авто лучше не всегда приносит пользу. Маленький британский хэтчбек часто страдает растяжением цепи ГРМ на небольших пробегах, а также проблем с турбиной и водяной помпой.

Chevrolet Equinox

Семейный кроссовер, созданный для спокойных путешествий, после 150 тысяч км может «съедать» больше масла, чем обычно. Чаще всего причина кроется в изношенных поршневых кольцах, требующих замены. Также у этой модели нередко выходит из строя цепь ГРМ и случаются сбои в работе автоматической коробки передач.

Читайте также Ввоз электромобилей в Украину: что изменится с 2026 года

Nissan Pathfinder

Проблемы с трансмиссией присущи не только премиальным брендам. У Pathfinder слабым местом оказался вариатор CVT, а также двигатель V6, заставляющий многих владельцев продавать авто уже после ста тысяч километров.

Ford Explorer

Эта модель — настоящий «подарок» для автомастерских, ремонтирующих коробки передач. Кроме того, при пробегах около 150 тысяч км у него часто выходят из строя цепь ГРМ, водяная помпа (замена которой стоит немало), интеркуллер и АКПП.

Audi A4

Двухлитровый двигатель TFSI славится утечками масла, а система ГРМ — своей сложностью и дорогой в ремонте конструкцией.

Читайте также Как работают штрафные баллы за нарушение ПДД в странах Европы

BMW 3-Series

Этот динамичный и управляемый седан имеет не менее динамичные проблемы с надежностью. Согласно Consumer Reports, водяные насосы «тройки» выходят из строя примерно каждые 100 тысяч км, а до 120 тысяч часто требуют замены радиатор, термостат и расширительный бачок. Двигатель N54 также считается проблемным, особенно после пробега в 150 тысяч км.

Volkswagen Passat

Немецкий седан сочетает точность инженерии и высокую стоимость ремонта. Его 2-литровый турбомотор TSI подвержен утечкам через уплотнения и прокладки, быстро накапливает нагар, а натяжитель цепи ГРМ и коробка DSG требуют регулярного обслуживания.

Напомним, с 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.

Согласно решению Киевского городского совета, с 1 ноября скоростной лимит снижен с 80 км/ч до 50 км/ч на четырех ключевых маршрутах столицы. Подробно смотрите здесь

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.