0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авто, которые чаще всего ломаются после 150 тысяч км

Технологии&Авто
89
Авто, которые чаще всего ломаются после 150 тысяч км
Авто, которые чаще всего ломаются после 150 тысяч км
Эксперты определили список автомобилей, которые чаще всего создают проблемы после 150 тысяч км пробега.
Об этом говорится в исследовании Consumer Reports.

Mini Cooper

Яркий пример того, что стремление сделать авто лучше не всегда приносит пользу. Маленький британский хэтчбек часто страдает растяжением цепи ГРМ на небольших пробегах, а также проблем с турбиной и водяной помпой.

Chevrolet Equinox

Семейный кроссовер, созданный для спокойных путешествий, после 150 тысяч км может «съедать» больше масла, чем обычно. Чаще всего причина кроется в изношенных поршневых кольцах, требующих замены. Также у этой модели нередко выходит из строя цепь ГРМ и случаются сбои в работе автоматической коробки передач.
Читайте также

Nissan Pathfinder

Проблемы с трансмиссией присущи не только премиальным брендам. У Pathfinder слабым местом оказался вариатор CVT, а также двигатель V6, заставляющий многих владельцев продавать авто уже после ста тысяч километров.

Ford Explorer

Эта модель — настоящий «подарок» для автомастерских, ремонтирующих коробки передач. Кроме того, при пробегах около 150 тысяч км у него часто выходят из строя цепь ГРМ, водяная помпа (замена которой стоит немало), интеркуллер и АКПП.

Audi A4

Двухлитровый двигатель TFSI славится утечками масла, а система ГРМ — своей сложностью и дорогой в ремонте конструкцией.
Читайте также

BMW 3-Series

Этот динамичный и управляемый седан имеет не менее динамичные проблемы с надежностью. Согласно Consumer Reports, водяные насосы «тройки» выходят из строя примерно каждые 100 тысяч км, а до 120 тысяч часто требуют замены радиатор, термостат и расширительный бачок. Двигатель N54 также считается проблемным, особенно после пробега в 150 тысяч км.

Volkswagen Passat

Немецкий седан сочетает точность инженерии и высокую стоимость ремонта. Его 2-литровый турбомотор TSI подвержен утечкам через уплотнения и прокладки, быстро накапливает нагар, а натяжитель цепи ГРМ и коробка DSG требуют регулярного обслуживания.
Напомним, с 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч.
Согласно решению Киевского городского совета, с 1 ноября скоростной лимит снижен с 80 км/ч до 50 км/ч на четырех ключевых маршрутах столицы. Подробно смотрите здесь.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems