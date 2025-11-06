0 800 307 555
ТОП-10 самых популярных свежепригнанных авто октября 2025 года

Технологии&Авто
63
Привезенных из-за границы б/у легковых машин в октябре 2025 года на первую регистрацию было подано 25,6 тысячи.
Этот показатель больше на 8,4% по отношению к результатам сентября текущего года, и на 53,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
На внутреннем рынке давно правит Volkswagen, однако не только там: среди новоприбывших из-за границы он тоже на первом месте — 3 449 авто. Далее — Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). Это уже давно сформированное электропремиум ядро ​​украинского импорта.
В десятке — и более народные варианты: Renault, Ford, Hyundai, KIA и Skoda. Все эти марки уверенно удерживают позиции, потому что предлагают оптимальный баланс цены, надежности и комфорта.
Среди отдельных моделей Golf, Tiguan и Passat — это уже вечнозеленые хиты, которые уверенно держат курс на Украину. А Tesla Model Y и Model 3 вместе с Nissan Leaf и KIA Niro выводят электрический сегмент на новый уровень — по объему они уже уверенно конкурируют с классическими ДВС-моделями.
Премиальные модели

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими легковушками этой категории: по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, 2 Ferrari и 9 Maserati. Такие машины — не о массовости, а о статусе. И хотя статистику они не делают, но настроение — бесспорно.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
Авто
