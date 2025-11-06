Microsoft запустила собственную модель для создания изображений

0 800 307 555
Технологии&Авто
10
Microsoft выпустила свою первую модель для создания изображений на основе текстовых подсказок MAI-Image-1, которую компания представила в октябре 2025 года. Ее можно попробовать в Bing Image Creator или Copilot Audio Expression.
Это уже третья собственная модель Microsoft. В августе 2025 года компания выпустила MAI-Voice-1 для создания естественной речи и MAI-1-preview — свою первую текстовую модель.
В Bing Image Creator модель MAI-Image-1 теперь доступна наряду с DALL-E 3 и GPT-4o в меню. В Copilot Audio Expression она будет использоваться в режиме Story Mode для визуализации историй.
MAI-Image-1 пока доступен во всех странах, имеющих доступ к Bing Image Creator и Copilot Labs, включая Украину, однако она пока недоступна в Европейском Союзе.
Как Microsoft заявляла ранее, MAI-Image-1 «прекрасно справляется с созданием фотореалистичных изображений, таких как освещение (например, отражение света, блики), пейзажи и т. д.». Модель также вошла в топ-10 в категории генерации изображений на основе текста на LMArena.
По материалам:
mezha.media
