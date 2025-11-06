Microsoft запустила собственную модель для создания изображений 06.11.2025, 01:01 — Технологии&Авто

Microsoft запустила собственную модель для создания изображений

Microsoft выпустила свою первую модель для создания изображений на основе текстовых подсказок MAI-Image-1, которую компания представила в октябре 2025 года. Ее можно попробовать в Bing Image Creator или Copilot Audio Expression.

Это уже третья собственная модель Microsoft. В августе 2025 года компания выпустила MAI-Voice-1 для создания естественной речи и MAI-1-preview — свою первую текстовую модель.

В Bing Image Creator модель MAI-Image-1 теперь доступна наряду с DALL-E 3 и GPT-4o в меню. В Copilot Audio Expression она будет использоваться в режиме Story Mode для визуализации историй.

MAI-Image-1 has shipped 🚢 Try it now at https://t.co/24MRu9VQ0z or the Bing app, plus it'll generate custom art for your Story Mode audio at https://t.co/9hL81LTFwF

It really excels at:

-artistic lighting/photorealistic detail

-nature scenes

-food!

Drop your creations below ⤵️ pic.twitter.com/E2J20L2PpX — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) November 4, 2025

MAI-Image-1 пока доступен во всех странах, имеющих доступ к Bing Image Creator и Copilot Labs, включая Украину, однако она пока недоступна в Европейском Союзе.

Как Microsoft заявляла ранее, MAI-Image-1 «прекрасно справляется с созданием фотореалистичных изображений, таких как освещение (например, отражение света, блики), пейзажи и т. д. ». Модель также вошла в топ-10 в категории генерации изображений на основе текста на LMArena.

