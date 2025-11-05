Эксперты назвали 4 лучших автомобиля для пенсионеров (фото) Сегодня 07:07 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 4 лучших автомобиля для пенсионеров (фото)

Лучшие автомобили для пенсионеров сочетают в себе несколько критериев — надежность, комфорт и доступность. Они должны быть приятными в управлении, но без чрезмерной мощности, современными, но без перегрузки компьютерными меню и, конечно же, требовать минимального обслуживания.

Делимся четверкой лучших автомобилей для пенсионеров по версии издания GoBankingRates

Honda CR-V

Начальная цена на 2025 год (в США): от $30 100

Многие пенсионеры выбирают компактные кроссоверы, потому что в них удобнее садиться и выходить, а посадка немного выше, чем у седанов. К тому же, во многих комплектациях Honda CR-V доступен полный привод — это придает уверенности на скользкой или плохой дороге.

«CR-V имеет давно проверенную систему силового агрегата, не требующую значительного обслуживания. Модель часто проезжает 200 000 миль и больше», — объяснил автомеханик Алан Гельфанд, владелец German Car Depot.

Toyota Camry

Начальная цена на 2025 год (в США): от $28 400

Если хочется не кроссовера, а классического пространства и спокойствия, Camry остается одной из самых стабильных моделей на рынке. Toyota десятилетиями доказывала ее комфорт и надежность.

При этом некоторые комплектации могут стоить менее $30 000, что делает модель достаточно доступной своей категории.

Camry сочетает в себе комфорт и надежность. В них легко садиться и выходить, они обеспечивают хорошую видимость, а езда плавная, но не слишком мягкая", — отметила генеральный менеджер службы проверки автомобильной истории Find By Registry Рут Калкинс-Шмидт.

Toyota Prius

Начальная цена на 2025 год (в США): от $33 375

Для пенсионеров, которые внимательно считают расходы на топливо, Prius практически беспроигрышный вариант. По-прежнему это один из самых экономичных гибридов на рынке: от 49 до 57 миль на галлон по данным Kelley Blue Book.

При этом модель сохраняет ту же надежность Toyota, которую она наработала уже десятилетиями. Фактически это один из самых практичных вариантов для ежедневного использования.

Lexus ES

Начальная цена на 2025 год (в США): от $43 435

Для тех, кто хочет больше комфорта и тишины в салоне — Lexus ES. Он дороже Camry, но все еще гораздо доступнее, чем многие роскошные европейские модели, и при этом не уступает им в ощущении премиальности.

Калкинс-Шмидт отмечает, что ES отличается спокойствием и продуманными системами безопасности: «Он чувствуется комфортным, но без постоянных затрат на ремонт, характерных для многих европейских брендов класса люкс».

