Volvo окончательно прекращает продажу универсалов в США

Технологии&Авто
11
Для многих поколений автолюбителей шведский бренд Volvo ассоциировался, прежде всего, с надежными, безопасными и вместительными универсалами.
Однако времена меняются, и компания приняла историческое решение: прекратить приём заказов на последние модели в этом кузове на американском рынке. Это фактически закрывает страницу истории, которая десятилетиями формировала имидж Volvo. Об этом сообщает Carscoops.
Последним бастионом «вагонов» в США оставался V60 Cross Country (модель V90 исчезла из линейки еще в 2021 году). Однако теперь и его время истекает. Согласно планам производителя, заказы на универсалы будут приниматься только до конца января 2026, а производство экземпляров для американского рынка завершится в апреле того же года. После этого дилеры будут распродавать только остатки со складов, и, как отмечают в компании, как только они закончатся, это и будет конец.
Это решение не стало неожиданностью, а скорее логическим завершением длительного процесса адаптации к вкусам американских потребителей. В Volvo отмечают, что покупатели в США подавляющее большинство времени выбирают кроссоверы и внедорожники (SUV). Поворотным моментом стал выход первого XC90 еще в 2003 году, сменивший приоритеты бренда. С этого времени кроссоверы начали выполнять функции, которые когда-то принадлежали универсалам, но приносили больше прибыли.
Аргументы в пользу SUV для рядового покупателя очевидны:
  • Более удобная посадка и высадка;
  • Вые позиция водителя;
  • Субъективное чувство большей безопасности.

Горькое прощание с легендой

Даже сам автопроизводитель называет этот переход «горько-сладким». Универсалы Volvo были не просто практичными «коробками», а по истине культурными объектами. От легендарного «кирпича» 240, перевозившего половину пригорода Америки, до турбированных 740, 940 и 850, которые могли соперничать со спорткарами — эти авто носили свой уникальный характер.
С бизнес-точки зрения отказ от универсалов имеет смысл, поскольку Volvo удваивает усилия в производстве кроссоверов, таких как XC60 и полностью электрический EX90. Тем не менее, для фанатов марки это решение оставляет чувство потери, ведь универсалы предлагали такую ​​же практичность, но с лучшей управляемостью и элегантным силуэтом.
По материалам:
wheel-news.com
Авто
Payment systems