0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Lexus прекратит выпуск своей первой модели (фото)

Технологии&Авто
3
Lexus прекратит выпуск своей первой модели (фото)
Lexus прекратит выпуск своей первой модели (фото)
Флагманский седан Lexus LS скоро покинет рынок. Новое поколение представительской модели не планируется, выпустят прощальную ее версию.
Lexus уже готовится к прекращению выпуска LS в 2026 году и даже подготовил прощальную версию Heritage Edition.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Причина отказа от Lexus LS — низкий спрос на модель. К примеру, в США за первое полугодие нынешнего года было продано только 691 авто — на 42,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Lexus прекратит выпуск своей первой модели (фото)
Конечно, седаны в последнее время уступают в популярности кроссоверам, однако в случае с Lexus LS сыграла роль узкая линейка — эта модель имеет гораздо меньше версий и двигателей, чем Mercedes S-Class или BMW 7 Series.
Финальный Lexus LS Heritage Edition будет выпущен лимитированной серией из 250 авто. Седан оснащен 416-сильным V6 твин-турбо и стоит $99 280.
Читайте также
Все Lexus LS Heritage Edition покрасят в черный цвет, а их салон украсят красно-черной кожей и замшей. Комплектацию пополнят специальные 20-дюймовые диски, панорамная крыша, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений и акустика Mark Levinson с 24 динамиками.
Lexus LS 1989 стал первой моделью в истории марки
Lexus LS 1989 стал первой моделью в истории марки
Следует отметить, что именно с модели LS начиналась марка Lexus. Седан дебютировал в 1989 году и стал первенцем премиального подразделения Toyota.
Всего за 36 лет увидели свет пять поколений Lexus LS. Нынешняя генерация модели выпускается с 2017 года.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems