Lexus прекратит выпуск своей первой модели (фото)

Флагманский седан Lexus LS скоро покинет рынок. Новое поколение представительской модели не планируется, выпустят прощальную ее версию.

Lexus уже готовится к прекращению выпуска LS в 2026 году и даже подготовил прощальную версию Heritage Edition.

Причина отказа от Lexus LS — низкий спрос на модель. К примеру, в США за первое полугодие нынешнего года было продано только 691 авто — на 42,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Конечно, седаны в последнее время уступают в популярности кроссоверам, однако в случае с Lexus LS сыграла роль узкая линейка — эта модель имеет гораздо меньше версий и двигателей, чем Mercedes S-Class или BMW 7 Series.

Финальный Lexus LS Heritage Edition будет выпущен лимитированной серией из 250 авто. Седан оснащен 416-сильным V6 твин-турбо и стоит $99 280.

Все Lexus LS Heritage Edition покрасят в черный цвет, а их салон украсят красно-черной кожей и замшей. Комплектацию пополнят специальные 20-дюймовые диски, панорамная крыша, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений и акустика Mark Levinson с 24 динамиками.

Lexus LS 1989 стал первой моделью в истории марки

Следует отметить, что именно с модели LS начиналась марка Lexus. Седан дебютировал в 1989 году и стал первенцем премиального подразделения Toyota.

Всего за 36 лет увидели свет пять поколений Lexus LS. Нынешняя генерация модели выпускается с 2017 года.

