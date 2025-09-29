Lexus прекратит выпуск своей первой модели (фото)
Флагманский седан Lexus LS скоро покинет рынок. Новое поколение представительской модели не планируется, выпустят прощальную ее версию.
Lexus уже готовится к прекращению выпуска LS в 2026 году и даже подготовил прощальную версию Heritage Edition.
Причина отказа от Lexus LS — низкий спрос на модель. К примеру, в США за первое полугодие нынешнего года было продано только 691 авто — на 42,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Конечно, седаны в последнее время уступают в популярности кроссоверам, однако в случае с Lexus LS сыграла роль узкая линейка — эта модель имеет гораздо меньше версий и двигателей, чем Mercedes S-Class или BMW 7 Series.
Финальный Lexus LS Heritage Edition будет выпущен лимитированной серией из 250 авто. Седан оснащен 416-сильным V6 твин-турбо и стоит $99 280.
Все Lexus LS Heritage Edition покрасят в черный цвет, а их салон украсят красно-черной кожей и замшей. Комплектацию пополнят специальные 20-дюймовые диски, панорамная крыша, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений и акустика Mark Levinson с 24 динамиками.
Следует отметить, что именно с модели LS начиналась марка Lexus. Седан дебютировал в 1989 году и стал первенцем премиального подразделения Toyota.
Всего за 36 лет увидели свет пять поколений Lexus LS. Нынешняя генерация модели выпускается с 2017 года.
