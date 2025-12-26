0 800 307 555
ру
Преимущества бензинового кроссовера Lexus NX200 2025

Технологии&Авто
10
Lexus NX200 2025 — это бензиновый премиальный кроссовер для водителей, которые ценят статус, комфорт и надежность бренда Lexus без сложности гибридных систем, ориентированный на ежедневную эксплуатацию в городе и путешествия, пишет gdesobiraut.
Экстерьер Lexus NX200 2025 выполнен в фирменной дизайнерской концепции L-finesse, сочетающей четкие линии, геометрическую точность и гармоничные пропорции. Массивная фирменная решетка радиатора формирует узнаваемый образ бренда, а современная LED-оптика подчеркивает технологичность модели. Силуэт кроссовера выглядит сдержанно и одновременно динамично, оставаясь уместным как в деловой среде, так и во время загородных поездок.
NX200 демонстрирует комфортную динамику, достаточную для уверенных обгонов и движения на трассе. Средний расход топлива составляет около 6,4 литра на 100 км в смешанном цикле, что делает модель экономичной в ежедневном использовании. Подвеска со стойками McPherson спереди и двухрычажной сзади конструкцией обеспечивает стабильность и мягкий ход на различных типах покрытия.
Мультимедийная система снабжена большим сенсорным дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Для повседневного комфорта предусмотрен двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, датчики света и дождя. Пространство второго ряда сидений позволяет комфортно разместить пассажиров, а багажное отделение объемом 520 литров подходит для ежедневных нужд и путешествий.
По материалам:
Finance.ua
Авто
