Праздничные гирлянды на авто: за что могут оштрафовать

В период праздников многие водители украшают свои машины гирляндами и светодиодами. Но не все знают, что часть таких украшений может нарушать правила дорожного движения и стоить водителю штрафа.

Эксперты напоминают : любые внешние световые устройства на авто строго регулируются законом.

Почему гирлянды на кузове — это нарушение

Внешние световые элементы на автомобилях должны быть сертифицированы. Новогодние гирлянды к этой категории не относятся.

Также запрещено устанавливать какие-либо мигающие или цветные фонари (кроме штатных, разрешенных конструкцией авто, таких как противотуманные фары).

Штрафы и ответственность

Размещение гирлянд на кузове квалифицируется как нарушение ч.1 ст. 121 КУоАП — за это предусмотрен штраф в 340 грн.

Отдельная ответственность предусмотрена за использование элементов, имитирующих спецсигналы — синих, красных или мерцающих ламп. За такое нарушение штраф составляет 8500 грн с возможностью конфискации оборудования.

Как украсить авто без нарушений

Специалисты советуют отказаться от внешнего «праздничного тюнинга» и декорировать автомобиль только внутри салона. Это безопасно и не противоречит законодательству.

Чтобы избежать проблем:

не размещайте гирлянды на бамперах, решетке радиатора, зеркалах или кузове;

не используйте какие-либо цвета и эффекты, которые могут выглядеть как спецсигналы;

выбирайте украшения только для салона.

Такой подход поможет сохранить и новогоднее настроение, и кошелек без лишних штрафов.

