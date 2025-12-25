Праздничные гирлянды на авто: за что могут оштрафовать
В период праздников многие водители украшают свои машины гирляндами и светодиодами. Но не все знают, что часть таких украшений может нарушать правила дорожного движения и стоить водителю штрафа.
Эксперты напоминают: любые внешние световые устройства на авто строго регулируются законом.
Почему гирлянды на кузове — это нарушение
Внешние световые элементы на автомобилях должны быть сертифицированы. Новогодние гирлянды к этой категории не относятся.
Также запрещено устанавливать какие-либо мигающие или цветные фонари (кроме штатных, разрешенных конструкцией авто, таких как противотуманные фары).
Штрафы и ответственность
Размещение гирлянд на кузове квалифицируется как нарушение ч.1 ст. 121 КУоАП — за это предусмотрен штраф в 340 грн.
Отдельная ответственность предусмотрена за использование элементов, имитирующих спецсигналы — синих, красных или мерцающих ламп. За такое нарушение штраф составляет 8500 грн с возможностью конфискации оборудования.
Как украсить авто без нарушений
Специалисты советуют отказаться от внешнего «праздничного тюнинга» и декорировать автомобиль только внутри салона. Это безопасно и не противоречит законодательству.
Чтобы избежать проблем:
- не размещайте гирлянды на бамперах, решетке радиатора, зеркалах или кузове;
- не используйте какие-либо цвета и эффекты, которые могут выглядеть как спецсигналы;
- выбирайте украшения только для салона.
Такой подход поможет сохранить и новогоднее настроение, и кошелек без лишних штрафов.
