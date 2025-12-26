Какой штраф предусмотрен за скрытые или грязные номера на автомобиле Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Какой штраф предусмотрен за скрытые или грязные номера на автомобиле, t.me

В Украине водителям грозит административная ответственность за какие-либо нарушения, связанные с номерными знаками.

Нарушением считается, если знак загрязнен, закрыт полностью или частично, перекрыт рамками или другими предметами, или если символы на нем не разборчивы на расстоянии 20 метров.

За такие случаи предусмотрен штраф в размере 1190 гривен. Это касается как случайного загрязнения, так и сознательного сокрытия знака.

Наказание ужесточается в случае повторного или преднамеренного нарушения. В таких случаях штраф может достигать 5100 гривен.

Что считается нарушением: полный перечень

Административную ответственность несут водители за ряд факторов, которые делают номерной знак незаметным для других участников движения и правоохранителей.

Как отмечают в полиции, согласно п. 2.9(в) ПДД, запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, если он:

не принадлежит этому транспортному средству;

не отвечает требованиям государственных стандартов;

закрепленным в месте, не установленном для этого;

перевернут или не освещен;

закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы с расстояния 20 метров.

Ранее мы сообщали , что в Кабинете водителя доступны онлайн-услуги по бронированию номерных знаков на 15 дней и продление платного хранения — на 10 дней или 1 месяц.

ТСН По материалам:

