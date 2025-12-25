Рейтинг самых популярных автомобилей в США в 2025 году
Несмотря на высокую конкуренцию и активное развитие электромобилей, в топе продаж на автомобильном рынке США продолжают доминировать пикапы и кроссоверы.
Аналитики издания Focus2Move составили рейтинг, показывающий, какие модели удерживают лидерство на американском рынке.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Америке в 2025 году
Лидером рейтинга самых популярных автомобилей США в 2025 году остается Ford F-Series. Модель удержала первое место с долей рынка 5,1% и ростом продаж на 11,7%.
Вторую позицию занял Chevrolet Silverado, прибавивший 2,2%.
Третье место досталось Toyota RAV4 с приростом 2,1%, а четвертое — Honda CR-V, показавшая рост на 3,1%.
На пятом месте — поднявшийся на одну позицию пикап Ram, несмотря на падение продаж на 4,8%.
Шестое место занял Chevrolet Equinox — один из главных «прорывов» года: модель поднялась сразу на 6 позиций и прибавила 49,6% к продажам.
GMC Sierra поднялась на одну позицию и заняла 7 место с приростом 19,9%. Далее следуют Toyota Camry, которая опустилась на одну позицию, но показала рост на 3% и заняла 8 место, а также Tesla Model Y — 9 место со спадом на 16,8%.
Читайте также
Замыкает первую десятку Toyota Tacoma. Модель поднялась сразу на 9 позиций и продемонстрировала самый высокий рост среди лидеров рейтинга плюс 54,7%.
Рынок американских автомобилей в Украине
Ранее мы сообщали, что в среднем украинский рынок формирует стабильный спрос на автомобили из США — на уровне 1300 или 1400 авто в неделю.
Также Finance.ua писал, что в пятерку самых популярных автомобилей, пригнанных из США, входят: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Nissan Rogue и Jeep Cherokee.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых популярных автомобилей в США в 2025 году
Праздничные гирлянды на авто: за что могут оштрафовать
Евросоюз вводит нормы для использования в автомобилях переработанного пластика
Теперь машины BMW нельзя будет ремонтировать самостоятельно
Китайская BYD приближается к миллиону экспортированных электромобилей в 2025 году
MacBook Pro ожидает самое большое обновление за последние пять лет