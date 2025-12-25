Рейтинг самых популярных автомобилей в США в 2025 году Сегодня 04:10 — Технологии&Авто

Рейтинг самых популярных автомобилей в США в 2025 году

Несмотря на высокую конкуренцию и активное развитие электромобилей, в топе продаж на автомобильном рынке США продолжают доминировать пикапы и кроссоверы.

Аналитики издания Focus2Move составили рейтинг , показывающий, какие модели удерживают лидерство на американском рынке.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Америке в 2025 году

Лидером рейтинга самых популярных автомобилей США в 2025 году остается Ford F-Series. Модель удержала первое место с долей рынка 5,1% и ростом продаж на 11,7%.

Вторую позицию занял Chevrolet Silverado, прибавивший 2,2%.

Третье место досталось Toyota RAV4 с приростом 2,1%, а четвертое — Honda CR-V, показавшая рост на 3,1%.

На пятом месте — поднявшийся на одну позицию пикап Ram, несмотря на падение продаж на 4,8%.

Шестое место занял Chevrolet Equinox — один из главных «прорывов» года: модель поднялась сразу на 6 позиций и прибавила 49,6% к продажам.

GMC Sierra поднялась на одну позицию и заняла 7 место с приростом 19,9%. Далее следуют Toyota Camry, которая опустилась на одну позицию, но показала рост на 3% и заняла 8 место, а также Tesla Model Y — 9 место со спадом на 16,8%.

Замыкает первую десятку Toyota Tacoma. Модель поднялась сразу на 9 позиций и продемонстрировала самый высокий рост среди лидеров рейтинга плюс 54,7%.

Рынок американских автомобилей в Украине

Ранее мы сообщали , что в среднем украинский рынок формирует стабильный спрос на автомобили из США — на уровне 1300 или 1400 авто в неделю.

пятерку самых популярных автомобилей, пригнанных из США, входят: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Nissan Rogue и Jeep Cherokee. Также Finance.ua писал , что ввходят: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Escape, Nissan Rogue и Jeep Cherokee.

